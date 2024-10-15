Мобілізація вже з 18?: що про зниження призовного віку кажуть військові

Верховна Рада в жовтні заборонила мобілізацію українців віком до 25 років. Однак військові мають іншу думку, адже війна триває, обидві сторони зазнають втрат, і Росія надалі зберігає перевагу в живій сил. Бійці наголошують, що війську потрібно більше молоді, і пропонують знизити мобілізаційний вік до 20, а то й 18 років.

Що про зниження мобілізаційного віку в Україні кажуть військові – читайте на ТСН.ua.

Український парламент 9 жовтня остаточно ухвалив законопроєкт, який забороняє мобілізацію обмежено придатних українців віком від 18 до 25 років. Раніше їх могли призивати на військову службу через юридичну колізію.

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Однак військові здебільшого мають протилежні думки і, навпаки, вже не перший місяць наполягають на зниженні мобілізаційного віку. Так, наприклад, комбат ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що всі повнолітні українці – і чоловіки, й жінки – мають бути військовозобов'язаними від 18 років. Щодо участі безпосередньо в бойових діях, то комбат виступає за відправлення на фронт людей віком від 23 років.

"Чому я кажу про те, що всі мають бути військовозобов’язаними? Тому що це найменше, що може дати держава, підготовити свою націю, підготовити своє населення до можливої фізичної та силової протидії проти них. Якщо б ми це рішення ухвалили 2014 року, закон про територіальну оборону, якщо б ми ухвалили рішення, що всі мають бути військовозобов’язаними, і підготували людей, щоб усі пройшли загальновійськовий вишкіл, отримали спеціалізовану підготовку, то під час повномасштабної війни, можливо, ворог би й не пішов на таке, на повну війну, на повномасштабну. А якщо пішов би, то втрати на початку війни у нас були б набагато менші за більшого результату зупинення ворога на полі бою", – пояснив свою позицію Федоренко.

Своєю чергою полковник СБУ та секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік має починатися від 20 років. За словами нардепа, американських конгресменів дивує те, що в Україні чоловіки віком до 25 років не підлягають призову. Він також зазначив, що у світі мобілізація від 18 чи 20 років – це звична практика.

"У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину", – висловився Костенко.

А от командир батальйону К-2 54-ї ОМБр Кирило Верес сказав, що йому дуже бракує особового складу, проте він неготовий масово брати до свого підрозділу 18-річних: "18-річний хлопець – для мене це трохи рано".

Водночас Верес і проти того, щоб воювали 59-річні: "За всієї поваги, є винятки, але здебільшого це не ті люди, які мають на собі вести таку активну фазу оборони або наступу".

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Нагадаємо, про необхідність ще більшого зниження мобілізаційного віку військові заговорили ще навесні-влітку – після того, як у квітні призовний вік було знижено від 27 до 25 років. Зокрема, в червні заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор Родіон Кудряшов зробив таку заяву: "Я за пониження вікового цензу… Я вважаю, що віковий ценз може бути понижений до 21 року включно".

Кудряшов зазначав, що українські захисники не переможуть ворога своєю кількістю, тому війську потрібна "якість", якої можуть додати молоді.

"Нам потрібне свіже молоде бачення в ЗСУ. Зараз дуже багато є реформ у застосуванні зброї на передовій, зокрема застосування дронів типу first-person view FPV drone. Це те, що нам потрібно, і те, з чим може впоратися нове вливання сил в українське військо", – звертав увагу заступник командира 3-ї ОШБр.

Він також наголошував на необхідності вже зараз розробляти програми державного рівня щодо підготовки школярів і студентів до майбутніх загроз з боку Росії.

На тему призовного віку ще на початку року висловився командир 1-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр з позивним "Бот".

"Про 25 років – взагалі смішно. 25 років – це що? Це дорослий чоловік, уже дядько. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже", – заявляв військовий.

А командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Петро Горбатенко "Ролло" виступав за мобілізацію чоловіків віком 18-20 років.

"Треба мобілізовувати 18-20 річних – в чому проблема? Студенти? І що, студенти не мають воювати? Мають. Не підходять? Підходять. Не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий, не народжений для війни. Питання в підході до підготовки", – пояснював боєць.

Думку про необхідність зниження віку призову до ЗСУ до 20 років поділяє український військовий і керівник ініціативи A.Drones Юрій Касьянов:

"У нас сьогодні армія людей похилого віку, в середньому далеко за 45 років. Це абсурд – коли інсультники та інфарктники намагаються воювати, а молоді та здорові сидять у тилу. Завжди і скрізь, у всіх війнах до діючої армії брали молодь, насамперед від 18 до 25 років, потім – до 35 років, а старших 45 років або не брали в армію взагалі, або з них формували народне ополчення. У нас усе з точністю до навпаки. Така армія воює погано".

Мобілізаційний вік від 20 років

Дещо іншу позицію має військовий лікар, який курує медицину східного напрямку фронту, підполковник Роман Кузін. У вересні в ексклюзивному інтерв’ю ТСН він сказав – якщо є можливість відтермінувати зниження призовного віку, це треба робити максимально довго.

"Це дуже складне питання. Якщо почнуть іти хлопці, яким 18-19, 20-25, то хто потім буде піднімати цю країну? Я вважаю, якщо є можливість це відтерміновувати, то це треба робити максимально", – висловився Кузін.

Він пригадав себе у віці 19-20 років і сказав, що був ще зовсім дитиною.

"Це буде поламана психіка однозначно. Важкість переусвідомлення після того, як завершиться війна, в такої категорії, мені здається, буде набагато більшою, ніж коли людина сформована в 45-50, розкладені вже чітко життєві цінності. Таким людям легше виходити з цього стресу", – пояснив лікар, водночас зазначивши, що старшим чоловікам воювати фізично важче.

До слова, в жовтні ексголовком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді віком 18-25 років:

"Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача? Тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну".

Залужний наголосив, що категорію людей віком 18-25 років треба максимально берегти.

"Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди", – висловився колишній головком.

У своєму свіжому інтерв’ю командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський сказав, що необхідне зниження мобілізаційного віку до 21 року. На його думку, що більше української молоді зараз відчує, що таке війна, то легше буде далі.

Полковник пояснив, що 21-річні зможуть працювати ефективніше: "Молодь зайде і відчує на собі негатив цієї війни, створить професійну армію, і далі ми будемо знищувати противника набагато ефективніше". Комбриг додав, що сам у віці 21 року закінчив військовий інститут і розпочинав службу.

Оболєнський також поділився, що його синові зараз 11 років. Тож якщо ця війна триватиме в межах 10 років, то хлопець прийде до війська.

"Я це розумію. Тому моя задача – створити такі умови, щоб я не переживав, що мій син прийде сюди і про нього хтось не подбає. Моя мотивація кожного ранку вставати і робити цю державу й військо набагато кращою", – сказав комбриг.

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