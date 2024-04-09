Мобілізація від 20 років: депутат розповів, чи планується радикальне зменшення призовного віку

Народний депутат розповів, чи не вплине це на законопроєкт про мобілізацію.

Тема призовного віку, який нещодавнім указом президента України був зменшений від 27 до 25 років, продовжує хвилювати українців, які переживають, що до армії будуть мобілізовувати більш молодих громадян.

Сайт ТСН.ua запитав у народного депутата Федора Веніславського, члена Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, як він ставиться до зміни віку мобілізованих в Україні та чи допоможе це омолодити нашу армію, яка вважається найстарішою у Європі.

Для чого це потрібно?

"Рішення про зменшення призовного віку – це по-перше, повернення до здорового глузду, який існував раніше. Бо призовний вік у всьому світі – з 17-18 до 25 років. А по-друге, ця зміна зроблена для того, щоб молоді люди віком від 25 та 27 років на підставі цього закону отримали статус військовозобов’язаних, а отже, можуть бути мобілізованими до Збройних сил України. Я до такого нововведення ставлюсь позитивно, бо нам потрібно формувати резерви армії та поповнювати втрати", - розповідає сайту ТСН.ua Федір Веніславський.

Зменшення призовного віку не планується

У соціальних мережах вже обговорюють, що з часом призовний вік українців можуть зменшити і до 20 років.

"Ні, такого не планується і навіть не розглядається на даний момент. Такої потреби поки немає", - заперечує Федір Веніславський.

Закони "не посваряться"

Дехто з народних депутатів зазначає, що указ про зменшення призовного віку від 27 до 25 років може "перебити" законопроект про мобілізацію, у який депутати вносили правки і мають проголосувати найближчим часом. Мовляв, у ньому призовний вік – від 27 років, а отже може статися правова колізія, коли правочину набуде останній ухвалений документ.

Федір Веніславський переконує, що ніякою правової колізії не трапиться.



"Ми врахували цей момент на Комітеті – це суто технічне питання, тому ніяких накладок не трапиться. Коли законопроєкт про мобілізацію буде проголосований та підписаний, ніяких протиріч не виникне. Він теж буде передбачати призовний вік від 18 до 25 років", - додає Федір Веніславський.

Коли ухвалять законопроєкт?

До речі, багатостраждальний законопроєкт про мобілізацію можуть, за словами Веніславського, винести на голосування у Верховній Раді вже на найближче пленарне засідання.

Нагадаємо, нардепи "рознесли" законопроєкт про відповідальність за неявку за повісткою або на медогляд.

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