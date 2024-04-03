Мобілізація від 25 років в Україні: що змінилось в законах і кому прийдуть повістки

В Україні призовний вік зменшили до 25 років.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 2 квітня, підписав закон 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25 років. Це сталося майже через рік після його ухвалення Верховною Радою.

Що це означає, кому чекати на повістку, чи потрібно самостійно з’явитися до ТЦК СП та хто не підлягає мобілізації, у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Що це означає

У зв’язку із підписанням Президентом Закону №3127-ІХ від 30.05.2023 року про зниження віку військовозобов’язаних осіб від 27 до 25 років, чоловіки, яким виповнилося 25 років підлягають зняттю з обліку призовників та взяттю на облік на військовозобов’язаних осіб.

“Закон оприлюднили сьогодні, 3 квітня, на офіційному сайті Голос України, а значить він набув чинності”, – пояснила ТСН.ua Марина Бекалою

Кому чекати на повістку

Це означає, що тепер чоловікам віком від 25 років варто чекати на повістку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних осіб, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та у разі відсутності підстав для відстрочки, вони підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації нарівні з іншими військовозобов’язаними особами.

Чи потрібно йти до ТЦК

Обов’язок з’явитися до ТЦК СП виникає виключно у випадку отримання чоловіком повістки про виклик. Отже самостійно з’являтися чоловікам з 25 років до ТЦК СП у зв’язку із вказаною зміною не потрібно.

“Нагадую, повістка може бути вручена як особисто, так і через роботодавця або закладу освіти”, – зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Хто не підлягає мобілізації

На сьогоднішній день поки законопроєкт №10449 остаточно не ухвалений, підстави для відстрочки залишаються незмінними. Отже, не підлягають призову на військову службу військовозобов’язані особи, зокрема:

які мають інвалідність або визнані ВЛК тимчасово непридатними;

Студенти, аспіранти та викладачі закладів освіти, які працюють на ставку 0,75% (Викладачі зі вченим званням мають право на відстрочку незалежно від ставки);

Військовозобов’язані особи, які самостійно виховують дітей віком до 18 років або мають трьох та більше дітей;

Усиновлювачі або опікуни дітей;

Військовозобов'язані, які заброньовані на підприємстві критичної інфраструктури;

Які мають дружину, батьків або батьків дружини з інвалідністю І або ІІ групи, за умови відсутності інших осіб, які мають за законом їх утримувати.

Коли ухвалять закон про мобілізацію

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд правок до законопроєкту №10449 про мобілізацію. Їх було понад чотири тисячі.

Марина Бекало розповіла, коли буде остаточно ухвалено закон про мобілізацію та в якому вигляді.

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