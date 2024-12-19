Мобілізація заброньованих: у Раді розповіли, кому "бронь" не допомогла

Парламентар Олександр Федієнко зазначає, що у ТЦК з'явились претензії до тих, хто навіть має бронювання.

На Закарпатті, Харківщині та в Одесі декілька військовозобов’язаних, які мають бронювання та підтвердження цьому у паперовому вигляді, були затримані та доставлені у ТЦК, згодом деякі з них були відвезені у військову частину, а вже після з’ясування обставин були повернуті до ТЦК — про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"До мене як члена Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки надходить багато звернень як від громадян так і від організацій щодо протиправних дій ТЦК та СП. Змушений констатувати, що намітилась нова тенденція – працівники ТЦК примусово мобілізують працівників, які мають при собі документи, які підтверджують їх бронювання. Аргументація завжди подібна — дані відсутні в системі «Оберіг», а паперові документи не визнаються", — написав Олександр Федієнко.



Парламентар навів декілька прикладів.

Один з випадків він описує так: "29 жовтня 2024 року. Бригада провайдера поверталась з робіт на лінії з м.Богодухів Харківської області на службовому автомобілі та, як потім з’ясувалось, були зупинені працівниками Слобідського РТЦК та СП, які не представлялись, були в балаклавах. При перевірці військово-облікових документів були пред’явлені документи, які у встановленому порядку підтверджували наявність бронювання. Проте, двох працівників було затримано, доставлено у приміщенні Слобідського РТЦК та СП м. Харків, у них відбирались мобільні телефони. На одного з працівників було накладено штраф в сумі 17 тис. грн., який потім було скасовано, як неправомірний. Працівників відпустили".

За словами Федієнка, у випадку, який стався на Закарпатті, уповноваженим особам знадобилось три дні, щоб перевірити наявність бронювання, яке мав військовозобов’язаний та який пред’явив паперовий документ. За цей час чоловіка, якого зупинили, встигли повозити по декільком військовим частинам.

За даними нардепа в Одесі чоловік, який теж мав бронювання, утримувався в ТЦК понад два тижні.

В своєму пості парламентар публічно звернувся до ДБР, щоб правоохоронці дали правову оцінку таким подіям.

В коментарі для ТСН.ua Олександр Федієнко ще раз підтвердив, що ці чоловіки мали бронювання.

"Всі вони були заброньовані", — уточнив він.

В Міноборони України нам відповіли, що такі ситуації можуть статись, якщо дані про особу не синхронізувались з реєстрами.

"Військовозобов'язаний, якщо бачить, що відповідної інформації про нього немає в електронному вигляді, повинен звернутись з паперовими документами до ТЦК для вирішення питання", - уточнили нам у відомстві.

Адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації, підкреслює, що паперовий документ ігнорувати неприпустимо.

"Паперовий документ є дійсним з точки зору чинного законодавства. Якщо інформація про бронювання не внесена в електронний реєстр — це не провина військовозобов’язаного", — уточнює адвокат.

Мобілізація по-новому: як навчають бійців, яким за тиждень на фронт

Раніше повідомлялось про те, що Лубінець відповів, в якому регіоні України найбільше скаржаться на роботу ТЦК та СП.

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