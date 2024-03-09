Мобілізація засуджених: кого точно не візьмуть до ЗСУ

Новий законопроєкт передбачає, що ув'язнені, за їхньою добровільною згодою, теж зможуть бути мобілізовані.

У новому законопроєкті про мобілізацію передбачено, що люди, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, зможуть бути мобілізованими.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський в коментарі ТСН.ua.

"Попередньо новий законопроєкт про мобілізацію передбачає, що на людей, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, будуть поширенні загальні правила військового обліку – тобто вони зможуть бути мобілізованими", – сказав Веніславський.

За його словами, ті громадяни, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, за їхньою добровільною згодою, теж зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

"А вже зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексу мають регламентувати їх правовий статус, після того, як вони будуть звільнені з військової служби по закінченню бойових дій", – каже Федір Веніславський.

Народний депутат додає, що це право не буде стосуватися тих засуджених, які вчинили кримінально-карні діяння пов’язані з злочинами проти основ національної безпеки та статевої свободи людини. Вони точно не отримають такого права.

Раніше заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що мобілізація засуджених обов’язково передбачатиме запит військових: якщо вони не не виявлять бажання поповнювати підрозділ такою особою, до суду не подаватимуть відповідне клопотання.

Нагадаємо, що Ігор Гуменюк, який влаштував вибухи у Шевченківському суді і внаслідок чого сам загинув, 8 років чекав на вирок і постійно просився на передову воювати. Проте суд відповідав відмовою.

Також на Хмельниччині засуджений до довічного ув'язнення попросився на фронт, проте місцевий суд відмовився задовольнити його клопотання.

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