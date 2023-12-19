Мобілізація жінок 25-60 років: у Раді розповіли, кого призвуть та куди направлять

Також депутатка Мар’яна Безугла розповіла, чи буде покарання для чоловіків, які під час війни втекли за кордон.

Стали відомі подробиці можливої мобілізації жінок, про яку йдеться в новому законопроєкті.

Про деталі в коментарі для ТСН.ua розповіла авторка документа Мар’яна Безугла.

Обмеження прав чоловіків, які під час війни втекли за кордон

За її словами, він може бути зареєстрований у парламенті вже у грудні.

"В першу чергу це питання про те, щоб визначитися з обліком громадян та які вони (жінки – Ред.) мають професії. Щодо призову, то максимум, який розглядається – це призов на тилові посади. Ми розглядаємо кілька варіантів. Це не стосується обмежень прав жінок, які виїхали до Європи. Про це в законопроєкті взагалі не йдеться. Ми розглядаємо варіанти обмеження прав чоловіків, які виїхали з України під час воєнного стану та не повернулися", – каже Безугла.

На наше запитання про те, які обмеження можуть бути передбачені, народна депутатка відповіла, що йдеться про обмеження прав щодо отримання адміністративних послуг у консульствах.

"Це ми розглядаємо", – уточнила Безугла.

Куди можуть відправити служити мобілізованих жінок

До цього Безугла додала, що у планах прибрати строкову службу та запровадити для жінок фактично новий вид служби – три місяці військового вишколу.

"Це певною мірою експериментальний варіант", – каже депутатка.

Коментуючи свій новий законопроєкт, Безугла каже, що серед нововведень, які можуть бути втілені в життя, є наміри замінити чоловіків, які обіймають посади кадровиків і бухгалтерів у віддалених від фронту частинах, на мобілізованих жінок.

"А чоловіків перенаправити виконувати бойові завдання в зоні бойових дій. Був хайп, мовляв, усе, жінок на фронт. Але якщо почитати концепт проєкту, то там ніде про це не йдеться. На фронт – лише за бажанням", – ділиться планами Безугла.

До цього вона додала, що є окремі пропозиції щодо жінок, які виховують дітей віком до 3 років і вагітних.

"Жінки, які є вагітними або виховують дітей віком до 3 років, для таких служба лише за бажанням. Якщо у пари військовослужбовців є неповнолітня дитина, то один із них отримує відстрочку", – каже Безугла.

Чи відкриють в Україні кордони

За її словами, в законопроєкті розглядається вік жінок, які підлягають обліку. Йдеться про жінок віком 25-60 років.

Крім цього, Безугла повідомила нам, що є прихильницею відкритих кордонів і для чоловіків, і для жінок.

"Але ми зможемо зробити це, коли у нас буде оновлений процес мобілізації, коли буде стабільне поповнення частин. Як за рахунок рекрутингу, так і за рахунок мобілізації. Тоді можна буде відкривати кордони", – каже Безугла.

Нагадаємо, в Міноборони прокоментували вручення повісток у публічних місцях.

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