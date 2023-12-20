Мобілізація жінок: у Мережі розгортається скандал - Зеленський прокоментував

Військові звинуватили Безуглу, що її скандальні заяви, зокрема про мобілізацію для жінок, радо використовує пропаганда.

В Україні не вщухають розмови про мобілізацію жінок. Ба більше, ця тема стає чи не найгострішою у суспільстві. А розносять розмови не хтось там, а народні депутати. Головна ініціаторка - Марʼяна Безугла, принаймні, у своєму фейсбуці. Там народна обраниця щодня закидає нові пости про те, що жінкам час на фронт, а мобілізація, мовляв, має бути рівною.

Детальніше про бурхливе обговорення у суспільстві та реакцію президента Зеленського - в ексклюзиві TSN.ua.

Що обурило людей

Збурило Мережу заява Безуглої, де вона заявила, що для усіх жінок повинні зробити мобілізацію. Люди почали засипати Марʼяні коментарі із питаннями на кшталт, хто придумав це нововведення, чи є в неї взагалі повноваження таке заявляти, скільки будуть платити жінкам і ще сотні питань та коментарів. Зокрема:

"Так жінка на фото гарні гроші за свою роботу отримувала. А в нас так розумію хочуть три копійки і баланду платити. Якби платили достойну зарплату то в нас і мобілізації не потрібно було. Люди самі б прийшли.

Ми підем на фронт, тільки після наших шанованих депутаток, дружин та дочок депутатів та чиновників, якщо рівноправ'я то усім

Позбавляти громадянства?! Вам не здається,що Ви перевищили всі погані прогнози стосовно компетентності... Де це зазначено в Конституції?".

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Абсурдним заявам немає меж

До слова, про громадянство. Безугла у своєму фейсбуці вирішила запустити таке голосування, без жартів. Питає українців, чи готові вони відмовитися від громадянства в обмін на такий собі «імунітет» від мобілізації. Реакція себе не змусила чекати. Користувачі залишили такі гнівні коментарі:

"До питання не вистачає ще пояснення: при мобілізації куди дітей, які вже є? І влада також буде забезпечувати жіночі потреби як і хлопців? Хто буде робити збори - бабулі з пенсії?

А ты кто такая, безмозглая, чтоб отказываться от гражданства?

По вашому дітей в сиротинець, головне щоб програма по знищенню набирала обертів?? Як на мене, то й чоловіки такої долі не заслуговують. А от такі чарівні на голову безумні, і верховна зрада з її свинями, так.

Що Ви робите? Навіщо давати ворогу привід?"

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Реакція військових

Відреагував на безумні ідеї Безуглої полковник ЗСУ Анатолій Штефан. Той відкрито заявив, що нардепка трудиться на благо окупантів. І показав, як пост нардепки розтягнули російські пропагандисти із гучними заголовками.

"Народний депутат України Мар'яна Безугла продовжує працювати на російську пропаганду. Інформаційна кампанія щодо дискредитації ЗС України та її керівництва також не припинена. Мовчазна згода на такі дії чи недоторканість?"

Відповідь Безуглої не змусила себе довго чекати

Вона написала: "Всенагороджений полковник Анатолій Штефан звинуватив мене у роботі на пропаганду рф. Я не пропаганда — я правда, якою б гіркою вона не була. росія нехай бачить, що навіть у війну можлива демократія. А про пропаганду для рф, "Штірліц", Ви б вже мовчали. І це помічник Головкома ЗСУ (!). Зовсім вже там втратили зв’язок в кабінетах".

Далі Безугла розкидається заявами про мобілізацію жінок і "вагітні квоти", про добровільний вибір, чи йти на сам фронт, але чомусь деталей, як будуть служити жінки не пише. Питань багато:

Наприклад: яка буде оплата праці, а яка -форма? А як боротимуться із сексизмом? А якщо є діти вже, то куди їх діти? Де описані кордони жіночої мобілізації? І чому, коли жінки самі стукалися, їх не хотіли брати до армії, або як альтернативу не пропонували при військовій частині йти вчитися, аби бути готовими тоді, коли це буде потрібно.

Однак відповідей на ці запитання депутатка не надала.

Позиція військових

Звісно, проблеми з мобілізацією і брак кадрів ніхто не заперечує. Про це також відкрито кажуть військові й радять готуватися до фронту усім.

Заява Зеленського

Водночас Україна й досі не на військових рейках, у той час, як військово-промисловий комплекс росії працює у три зміни. Сам Зеленський у вересні 2023 року казав, що наша країна на ці військові рейки може перейти за декількох умов. Про це глава держави заявляв в інтерв'ю The Economist.

"Для війни на виснаження буде потрібна "повністю мілітаризована економіка". Уряду доведеться донести цю перспективу до своїх громадян", - сказав для іноземного видання глава держави.

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Зеленський - про жіночу мобілізацію

Про це почалися розмови майже через 19 місяців після початку повномасштабної війни. Зеленський зазначив, що буде обговорювати цю ідею зі своїм народом тільки в тому випадку, якщо слабкість в очах його західних союзників стане "тенденцією".

19 грудня Зеленський знову зустрівся із журналістами. Про перехід на “військові рейки” мова не заходила, але звучали не менш гострі питання, тобто про мобілізацію. Глава держави підкреслив, що у разі ухвалення Радою закону про мобілізацію жінок, він не підпише цей указ.

Мар’яна Безугла продовжує робити гучні заяви

Чи то так співпало, але Бегугла вирішила водночас із пресконференцією Зеленського написати ще кілька слів про жіночу мобілізацію. Й назвала цю тему хайпом.

"Дивує цей хайп щодо мобілізації жінок. Яке всіх на "на фронт"??? Це максимум попрацювати бухгалтером, діловодом в ППД в/ч чи ТЦК у Львові за 20100 грн на місяць, або ж зібрати дрон в Полтаві, поки чоловіків з цих посад зможуть вивільнити в бойові підрозділи. Все. "На фронт" жінкам ТІЛЬКИ і ВИКЛЮЧНО добровільно, як зараз Читайте і думайте. P.S. Якщо діти маленькі — тільки за бажанням в любому випадку. Це все писала. Приклади міст випадкові".

Нагадаємо, військовий аналітик Олексій Гетьман прокоментував заяву Зелеського, що Генштаб просив його ще мобілізувати 500 тисяч чоловіків за три місяці.

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