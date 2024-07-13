Мобілізація жінок: у ТЦК пояснили, кого можуть призвати на службу

Представниця ТЦК та СП Лариса Козак пояснила, які категорії жінок зараз можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Вона наголосила, що наразі мобілізація жінок відбувається виключно за власним бажанням.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналісткам ТСН Юлії Кирієнко і Наталії Нагорній.

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"У нас є військовозобов'язані жінки – це ті, що мають відповідну медичну-фармацевтичну освіту. Є перелік посад, визначений наказом Міністерства оборони щодо професій, які підлягають постановці на облік, але він виключно добровільний", - наголосила вон.

Представниця ТЦК також додала, що військовозобов'язані жінки-медики повинні перебувати на військовому обліку. Але у законі про мобілізацію чітко передбачено, що будь-який вид військової служби для жінок – виключно на добровільних засадах.

Нагадаємо, юрист розповів, хто з жінок зобов'язаний оновити дані і кого можуть оштрафувати і мобілізувати.

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