Мобілізація жінок від 1 серпня: хто обов'язково має стати на облік та які суми штрафу загрожують

До закону України всі військовозобов'язані громадяни, зокрема й жінки, повинні були оновити свої дані в ТЦК до 16 липня. Ті, хто не встиг, отримають покарання у вигляді штрафу.

Яка сума загрожує тим, хто не актуалізувати дані, та жінки яких медичних спеціальностей обов'язково мають стати на облік - читайте на ТСН. ua.

Яких змін очікувати жінкам у серпні щодо мобілізації

Мобілізація для жінок залишається добровільною. Однак жінки-медики мають в обов'язковому порядку стати на військовий облік та оновити військо-облікові дані. Представники інших професій можуть перебувати на обліку за власним бажанням.

Жінки яких спеціальностей обов'язково повинні оновити дані

На військовий облік обов'язково стають жінки таких медичних спеціальностей:

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична терапія;

фізична реабілітація;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

промислова фармацевтика;

стоматологія;

медицина;

біомедична інженерія;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

фізіології та епідеміологія.

токсикологія;

фармакологія;

Зауважимо, наявність медичної освіти зобов'язує стати на облік, неважливо, чи працює жінка за професією чи ні.

Яка сума штрафу

Жінки тих професій, які наведені вище, не встигли оновити дані, загрожує штраф. Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за вчинення вперше адміністративне правопорушення передбачено штраф 17 000 грн, за повторне протягом року 25 500 грн.

Чи всім автоматично будуть виписані штрафи за несвоєчасне оновлення даних

Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців від дати виявлення правопорушення, але не більше року від дати вчинення такого правопорушення.

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Новини ТСН 09:00 17 липня. Оновлення даних, фронтові зведення, ситуація в Гуляйполі

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