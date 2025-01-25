Мобілізація знову по-новому: у Зеленського розповіли про зміни

Найближчими днями в Офісі президента України заплановано запропонувати зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив радник Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Микола Щур.

"Буде цілий комплекс змін і до законодавства, і до указів президента. Передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація. Зараз погоджуються технічні деталі, щось ще може змінитись. Працювала робоча група, створена з представників Міноборони, Генерального штабу, громадських організацій. Напрацьована концепція", — повідомили нам в Офісі президента.

Посадовці не виключають, що пропозиції будуть розглянуті на Ставці верховного головнокомандувача.

В Офісі президента підкреслюють, що йдеться про добровільний контракт, про чоловіків, які не підлягають мобілізації віком від 18 до 25 років та яких хочуть заохочувати зокрема і фінансово.

Своєю чергою, колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов каже, що по-перше треба враховувати відмінність фізичної витривалості 18-річних, 19-річних та 20-річних від витривалості, наприклад, 23-річних та 25-річних.

"Я думаю, що цей фактор залишається ключовим. По-друге, в рамках національного законодавства громадяни віком від 18 років і зараз можуть заключати контракти на добровільній основі і призиватись до українського війська", — каже Селезньов.

Та додає: "Кейс, пов’язаний з певними стимулами і "плюшками" для такої категорії громадян України — це добра історія. Пошук таких варіантів щодо стимуляції призову громадян віком від 18 до 25 років — це чудова історія. Будь-які можливості, спрямовані на зміцнення шляхом інтенсифікації мобілізаційних процесів нам на руку. І, звісно, хлопці віком від 18 до 25 на полі бою за будь-яких умов є більш ефективними, вправними, ніж наші співгромадяни віком 50+".

На питання про те, чи буде чим озброювати по суті нове військо, Селезньов каже так: "Часто ми чуємо від тих, хто знаходиться на полі бою про те, що не вистачає саме особового складу. Кейс поставок військової техніки та озброєння від наших зокрема заокеанських партнерів дозволяє нам досить впевнено пройти першу половину 2025 року. Поставки є сталими і вони не зупинені. Поставки озброєння та боєприпасів відбуваються, про це президент Зеленський сказав під час форуму в Давосі. А питання навченого вмотивованого воїнства завжди залишається актуальним. Не стіни боронять територію, а особовий склад. Зиск з того може бути, це пошук певних компромісів та варіантів".

За словами Селезньова, військова історія різних часів свідчить про те, що були приклади того, коли під час Другої світової війни 18-річні йшли воювати.

"Наприклад, війна у В’єтнамі тривала 15 років. Хлопці віком від 18+ так само були учасниками. Тут питання навіть не стільки у віці, скільки у належній підготовці. А тут нам є над чим працювати — з персоналом навчальних центрів, полігонів та іншими".

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський, спілкуючись з західними журналістами, про зниження мобілізаційного віку та про примусову мобілізацію 18-25-річних висловився наступним чином: "Якщо є люди 25+ і у них немає зброї, то навіщо мобілізувати ще молодших людей — щоб людей без зброї було ще більше?. Має бути логіка і справедливість", — сказав глава держави західним журналістам.

Раніше повідомлялось про те, що Зеленський у Давосі відповів, чи знижуватиме мобілізаційний вік до 18 років.

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