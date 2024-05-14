Мобілізації по-новому 2024: скількох чоловіків призвуть на війну та якими методами

Закон про мобілізацію набере чинності від 18 травня, однак частина норм уже діє.

Від 18 травня в Україні повністю набере чинності закон про мобілізацію №10449, який передбачає посилення мобілізаційних заходів.

Cкількох чоловіків можуть призвати на військову службу за новим законом, які будуть діяти методи та що зміниться у підході до мобілізації від 18 травня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Додамо, що мобілізаційний резерв України, за даними дослідження Texty, за приблизними підрахунками становить 4,8 млн осіб.

Посилення мобілізації: скільки чоловік можуть призвати на службу від 18 травня - оцінки експертів та військових

Наголосимо, що мобілізаційні плани є секретною інформацією, однак є припущення військових експертів, яка кількість військовозобов'язаних можу бути призваною на війну.

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua висловив таку думку, що в Україні можуть мобілізувати кожного 10-го чоловіка призовного віку.

"Навіть якщо ми припустимо, згідно з заявою колишнього головнокомандувача ЗСУ Залужного, що потреба у призові до лав ЗСУ становить 500 тисяч, то виходить, що мобілізованим може бути кожен 10-й для покращення ситуації на фронті. Зважаючи на те, що іншої цифри немає, то варто орієнтуватися на такі".

Наприкінці літа 2023 року голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю "РБК-Україна" припустив, що лави ЗСУ поповнять ще сотні тисяч людей на додачу до тих, хто вже на фронті.

"Україна – велика країна і буде великою країною, і нам не підходить маленька армія. Математично не можна поставити одного солдата на 5 кілометрів території. Але як показує ця війна, велика кількість немотивованого, непідготовленого, небоєздатного особового складу не здатна ефективно воювати з будь-якою технікою", – пояснює Чмут.

Тим часом самі військові вважають, що 90% чоловіків України рано чи пізно буде брати участь у війні.

"Вони не зможуть "відпетляти"... Вони мають бути готові. Скільки з них дійсно потрапить на фронт – питання часу і перебігу бойових дій. Але те, що вагома частина досі не бере участь – вона братиме. Це факт. Тому що з тієї сторони постійно йдуть набори для участі у бойових діях, і незрозуміло, який формат бойових дій буде за три місяці, за шість місяць, за рік", - сказав доброволець, військовий із міжнародним досвідом Денис Квебек в інтерв'ю youtube-каналу "Віддушівдушу".

Скільки чоловіків насправді готові воювати: відповіли у Сухопутних військах

У січні 2024 року було проведене дослідження, скільки чоловіків готові стати на захист України. Голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко прокоментував результати та підкреслив, що готові вступити до лав ЗСУ близько 2,5 млн чоловіків.

Він нагадав, що опитування проводилося онлайн. У ньому взяло участь 400 чоловіків, з них 48% сказали, що не готові йти до Сил оборони, майже 35% - навпаки є готові, а ще 17% було відповісти важки.

"Якщо розраховувати, що мобілізаційний ресурс у нас в Україні близько 5 мільйонів, і мільйон уже пішов служити, то ми можемо говорити, що з тих, хто залишився, це насправді готових так чи інакше нести військову службу – більше 2,5 мільйона. Нехай навіть два мільйони", - сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Мобілізація в Україні в 2024: всі зміни від травня! Як вручатимуть повістки і хто має йти до ТЦК?"

Якими методами можуть мобілізувати в Україні: законні методи

Військовозобов'язаного можуть мобілізувати до війська лише після отримання повістку, яка вручається лише під особистий підпис. Повістка, кинута в поштову скриньку, не вважатиметься належним чином врученою, наголосив народний депутат Федір Веніславський.

У 2024 році українські чоловіки можуть отримати такі види повісток:

Для уточнення облікових даних. Видаються з метою оновлення та уточнення інформації про стан здоров'я особи, склад сім'ї, місця роботи та інших важливих даних. На проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Ця повістка підписана начальником Територіального військового комісаріату, вимагає пройти медичний огляд. Разом з повісткою додається спеціальна картка дослідження та медичного обстеження. У цій картці буде внесено висновок ВЛК щодо придатності до військової служби, непридатності або обмеженої придатності. Мобілізаційне розпорядження. Така повістка видається військовозобов'язаному після того, як ВЛК визнала його придатним для служби.

Відповідно до нових правил, повістку може вручити не лише посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти

Щодо місця вручення повістки, то законодавством не встановлено конкретне місце для вручення повістки. Тобто, це означає, що "лист щастя" моде бути вручений будь-де.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець наголошує, що силові методи затримання та викрадення працівниками ТЦК та СП - є незаконними методами мобілізації.

Правила мобілізації в Україні зараз

Закон про мобілізацію набере чинності від 18 травня, однак частина норм діє уже від квітня та 4 травня. Зокрема:

від 4 травня ТЦК видають повістки українцям, які досягли 25-річчя.

скасування статусу "обмежено придатний". Військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби.

повторна комісія ВЛК для громадяни, які поки що мають статус "обмежено придатних" (це потрібно протягом 9 місяців, тобто фактично до кінця 2024 року).

від 4 квітня набрав чинності закон №3549-IX про порядок обробки та використання даних у реєстрах для військового обліку. Йдеться про е-кабінет військовозобов'язаного. (Зауважимо, що його запуск планується літом).

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