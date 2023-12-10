“Мобілізацію не проводять як слід”: Дикий порівняв, скільки українських та російських військових воює на “нулі”

Визначальним у війні є не кількість населення України чи Росії, а те, скільки людей кожна країна виставила на фронт.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні “Айдар” Євген Дикий.

“І тут питання виключно до нас. А чому ми весь цей час ми виставляємо на фронт менше людей, ніж вони? Це не тому що в нас менше населення. Це тому що в нас не проводять як слід мобілізацію”, — вважає Євген Дикий.

Зараз приблизно 420 тисяч російських військових перебувають на окупованій території України. За словами Євгена Дикого, для чотирьох областей це дуже багато.

“Вони ці 400 тисяч виставили, а ми ні. У нас мільйон людей в пікселі. Але їхні 420 тисяч — це власне воюючий контингент. Ці частини, що на “нулі”, і найближчий тил. Вся решта в цю цифру не входить — тилове забезпечення, транспорт і логістика, госпіталі, поранені бійці, які лікуються вдома”, — каже військовий аналітик.

Водночас мільйон українських військовослужбовців — це ті що на фронті, і на північному кордоні, де доводиться тримати доволі серйозні сили, це резерви, ТЦК, госпіталі та всі інші, розповів Євген Дикий.

“Оце все разом наш мільйон, наші Сили оборони. Ми не оприлюднювали офіційну цифру, скільки в нас на фронті, але ні для кого не секрет, що до 400 тисяч ми жодного разу і не підходили. Тобто ми не те що ніколи не воювали з перевагою, ми жодного разу навіть в паритет не виходили. Питання до нашого тилу: чому в нас так мало людей в пікселі?” — каже військовий аналітик.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ЄВГЕН ДИКИЙ: Путін може перемогти! Росія готується до ще більшої війни!

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