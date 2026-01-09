Мобілізація-2026: чи почне Україна вимагати у Європи повертати призовників 18-60 років

Експерти не виключають, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років можуть переглянути / © ТСН

Реклама

В Україні триває мобілізація і разом з тим нещодавно виповнилось 4 місяці, як чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили перетинати державний кордон за наявності закордонного паспорту та військово-облікових документів.

Водночас також нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній конференції заявив президенту України Володимиру Зеленському про те, що на його погляд, українські молоді чоловіки повинні служити, а не виїжджати до Німеччини та інших країн Європи.

Чоловіки якого саме віку найбільше зараз потрібні українському війську та як може вчинити Європа з тими, хто виїхав туди з України та поки не повернувся — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий аналітик, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Реклама

«Війна — справа молодих. Якщо проаналізувати світовий досвід, то можна з`ясувати, що, наприклад, середній вік ізраїльських військовослужбовців — 19 років. Американські військовослужбовці трохи старші — 22-25 років. Звісно, що молоді чоловіки більш спритні, ніж їхні старші співгромадяни», — каже Селезньов.

Та зауважує: «Використання сучасних засобів, зокрема дронових систем потребує певних навичок. Покоління геймерів на цьому краще знається, ніж чоловіки віком 50+».

Безпосередньо про наслідки заяви німецького канцлера про велику кількість українських чоловіків за кордоном, Селезньов каже, що, вочевидь, українські чоловіки у Німеччині створюють серйозне навантаження на соціальну інфраструктуру цієї країни.

«Зараз все частіше лунають заклики зупинити це (виїзд чоловіків віком до 22 років). Але важко прогнозувати, чи буде прийняте рішення, яке заборонить виїзд. Дозвіл свого часу було надано з урахуванням досліджень. Я думаю, що остаточне рішення буде залежати від ситуації на полі бою. Якщо Україні буде бракувати ресурсів, то, можливо, ми побачимо достатні непопулярні рішення заради виживання України. Нам треба бути готовими до цього. Станом на зараз українське військо демонструє стійкість», — каже колишній речник Генштабу.

Реклама

Мобілізація: чоловіки якого віку найбільш затребувані

Водночас, на думку Селезньова, ремонтні, навчальні підрозділи можуть комплектуватись за рахунок громадян віком 45 років та більше.

«Штурмовим підрозділам потрібні чоловіки віком 25+. Вони здатні адаптуватись та фізично витримувати навантаження», — зазначає він.

В той же час тему перебування українських чоловіків за кордоном днями, після заяви Мерца, жваво обговорювали в соцмережах. Окремі військові припустили, що українській владі, ймовірно, прийдеться ухвалювати непопулярні рішення щодо повернення українських чоловіків та зобов`язання їх служити.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що в рамках мобілізації у «Резерв+» повідомлятимуть про повістки.

Реклама





