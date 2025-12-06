ТСН у соціальних мережах

Мобілізація 2026: як вона зміниться та хто, крім ТЦК, вручатиме повістки

Мобілізація в 2026 році в Україні, за оцінками експерта, може змінитись.

Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні в 2026 році може зазнати певних змін / © ТСН

Через декілька тижнів, в наступаючому 2026 році мобілізація в Україні може стикнутись з новим викликом, і, не виключено, що під час неї у ЗСУ будуть вимушені набирати більше особового складу, ніж зараз.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий аналітик Іван Тимочко.

«За умови продовження бойових дій в 2026 році труднощі будуть і з мобілізацією, і з обороною, оскільки очільник Кремля Володимир Путін зробив ставку на максимальний тиск. Росія готується продовжувати воювати. Через інтенсивність бойових дій і ми, і противник будемо максимально намагатися мобілізовувати особовий склад. Якщо Росія ставитиме ставку на мобілізацію людей саме для участі в штурмах, наступах за рахунок піхоти, то у нас, з урахуванням того, що такої кількості людей ми виставити не можемо, буде акцент на технологічну складову», — висловлює свою думку Тимочко.

До цього він додає, що в російській армії в наступному році буде ставка саме на людській ресурс, на марші.

«Тобто, піхота, піхота і ще раз піхота. Це для Росії дешево та набагато простіше. У них все просто — не йдеш служити — йдеш у в’язницю. Йдеш у в’язницю — будеш у штурмовиках», — припускає Тимочко.

На питання про те, чи буде в Україні потреба виходити за рамки нинішнього обсягу мобілізації, Іван Тимочко відповів так:

«Рішення буде прийматись у разі, наприклад, збільшення інтенсивності боїв. Війна — абсолютно непрогнозована річ. Треба завжди готуватись до найгіршого, обговорювати такі варіанти з усвідомленням ризиків та загроз».

Мобілізація на місцях: хто, крім ТЦК, вручатиме повістки

На цьому тижні військовослужбовці територіального центра комплектування та соціальної підтримки (в даному випадку — Київського обласного — Ред.) опублікували перелік тих, хто має та матиме право, крім ТЦК, вручати повістки військовозобов’язаним.

У цьому переліку зазначені наступні працівники:

  • Представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій)

  • Представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад

  • Представники підприємств, установ, організацій

  • Представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку).

    Крім того, в ТЦК уточнюють про місця, де, згідно чинного законодавства, може бути вручена повістка.

  • За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання

  • За місцем роботи, навчання

  • У громадських місцях, громадських будинках та спорудах

  • У місцях масового скупчення людей

  • В територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки

  • На пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

    Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, чи потрібна Україні тотальна мобілізація. Військові експерти висловили сумніви щодо проведення повного призову українців.

