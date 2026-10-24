Мобілізація без «бусів? Кому дозволили перевіряти документи та доправляти порушників до ТЦК

Поліцейські роз’яснили, хто має право затримувати чоловіків, які порушили мобілізаційне законодавство. / © ТСН

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В Україні триває мобілізація, яка час від часу зазнає певних змін. Так, днями стало відомо, що, наприклад, поліція Одеської області поінформувала свої територіальні підрозділи про порядок взаємодії з обласним ТЦК та його районними підрозділами. Це інформування було оформлене у вигляді окремого документа для кращої комунікації, у ньому майже детально розписано про те, що, приміром, перевіряти документи у чоловіків віком 18-60 років мають право поліцейські, а військово-облікові документи — представники ТЦК.

Цей порядок опублікувало видання «Думська», його достовірність ТСН.ua підтвердили у Національній поліції України.

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Крім того, згідно цього порядку, представники ТЦК можуть супроводжувати затриману поліцією особу, якщо чоловік є порушником мобілізаційного законодавства, але не доправляти його самостійно.

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Також у документі зазначається, що затриманому мають видати протокол про адмінзатримання.

Як роз’яснила у коментарі для ТСН.ua речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс, по суті, алгоритм, який прописаний у документі, не є чимось новим.

За її словами, це таким чином додатково роз’яснені положення 560 постанови Кабміну.

Своєю чергою, за словами опитаних ТСН.ua адвокатів, які спеціалізуються зокрема на мобілізаційному законодавстві, одним з суттєвих пунктів є той, де зазначено про обов’язковість складання протоколу про адміністративне порушення, хоча на практиці юристи часто фіксують його відсутність.

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«Якщо слідувати нормам закону, то складання протоколу про адмінзатримання має бути. Мені відомо про десятки випадків, коли людину намагаються затримати, щоб кудись проїхати, але вона має можливість зателефонувати адвокату, то я ставлю поліцейському питання про те, що він має скласти протокол і вручити його особі, яку намагається затримати. У 100% випадках люди їдуть з місця спілкування. Поліцейський, як посадова особа, ставлячи свій підпис, бере на себе всю відповідальність за правомірність своїх дій. Цей протокол можно вивчити, можна оскаржити, знайти перевищення поліцейським повноважень», — каже адвокат Андрій Межирицький.

Він уточнює, що норма про складання такого протоколу передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення.

«Адміністративне затримання не повинно перевищувати три години. Протягом трьох годин особу мають доставити до ТЦК, після чого час адмінзатримання закінчується. Згідно закону, затримувати особу має право тільки поліцейський. Зупиняти автомобіль мають право також виключно поліцейські. Працівники ТЦК можуть перебувати біля поліцейських і після зупинки автівки підходити, представлятись та перевіряти військово-облікові документи. Такі повноваження у них є», — каже Андрій Межирицький.

Коментуючи пункт про порядок доставлення до ТЦК затриманої особи, яка порушила мобілізаційне законодавство, Межирицький уточнює, що ця функція є повноваженнями поліції.

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Своєю чергою, адвокатка Катерина Аніщенко, яка часто коментує мобілізаційні процеси в Україні, про доставлення до ТЦК осіб, які, наприклад, не перебувають у розшуку, каже наступне: «Якщо особа не перебуває у розшуку, а такого чоловіка доставляють до ТЦК, то відбувається таке, що поліція працює як таксі, яке добровільно привезло особу до найближчого центру комплектування».

Вона зауважує, що на її погляд, автівка, яка задіяна у доправленні особи до ТЦК, має містити відповідне маркування. «Буси, які є, не мають жодного маркування», — каже Аніщенко та додає, що є наказ головнокомандувача ЗСУ №423 від 6.10.2026.

«Там піднімалось питання того, що доставлення не повинно здійснюватись на цивільних автівках. Це робиться заради того, щоб уникнути бусифікації, про яку всі говорять. Але як це буде діяти на практиці — поки не зрозуміло», — каже адвокатка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що уряд скасував 100% бронювання працівників: що зміниться для підприємств. Уряд переглянув правила бронювання від мобілізації та готує нову систему для критичних підприємств.

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