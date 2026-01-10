Мобілізація чоловіків 18-24 роки: боєць Третьої штурмової відповів, чи має молодь воювати

Руслан Книш / © ТСН

Боєць Третьої штурмової бригади 20-річний Руслан Книш вважає, що всі українці, віком 18-24 роки, повинні воювати, оскільки йдеться про виживання держави.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній

«Так, всі повинні. Всі, без винятку, всі повинні. Ми всі громадяни України. У Конституції написано, що громадяни України мають обов’язок перед державою — захищати її суверенітет і недоторканність. Вибачте, у нас війна на виживання. Це не те, що там десь воно, десь там, Вона ось-ось прилітає не тільки на передовій і прифронтових місцях, а всі бачать, що всі в ризику небезпеки», — сказав він.

Військовий наголосив, що якщо українці здадуться, то росіяни всіх вб’ють.

«Так ми вчимося. Всі вчаться. Потрібно всім воювати. Бо інакше просто приїдуть, вб’ють. Якщо, звичайно, будуть діти, що ви будете розповідати?», — наголосив Руслан Книш.

Нагадаємо, у «ПриватБанку» стався скандал: 20-річному бійцеві 3-ї ОШБр Руслану Книшу не видали картку через неможливість зробити фото.