Мобілізація чоловіків старше 60 років / © ТСН

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В Україні незабаром зможуть добровільно мобілізувати чоловіків старше 60 років. Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №13229. Чоловіки, які досягли граничного мобілізаційного віку, зможуть підписувати однорічні контракти.

Усе, що відомо про умови контракту 60+ — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Загалом мобілізації в Україні підлягають чоловіки від 18 до 60 років.

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У лютому 2025 року Міністерство оборони розпочало проєкт «Контракт 18-24«. Чоловіки, які не досягли мобілізаційного віку, можуть добровільно долучитися до Збройних сил України, підписавши контракт строком на один рік. За умовами контракту добровольці отримують 1 млн гривень виплат.

Тепер контрактну службу планують запустити для чоловіків старше 60 років.

Мобілізація старше 60 років: які умови контракту

Так, Верховна Рада 4 червня ухвалила у першому читанні законопроєкт №13229, який дасть змогу чоловікам добровільно підписувати контракт на військову службу після 60 років.

Законопроєкт мають доопрацювати до другого читання. Наразі відомо, що для підписання контракту чоловіки старше 60 років мають отримати висновок про придатність за станом здоров’я від військово-лікарської комісії (ВЛК) та письмову згоду командира частини.

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Добровольцям 60+ будуть доступні небойові посади у рядовому, сержантському або старшинському складі. Служити у молодшому або старшому офіцерському складі можна буде за умови, якщо людина звільнилася зі служби після 1 січня 2015 року.

Крім того, для добровольців 60+ за контрактами буде встановлюватися випробувальний термін на два місяці. Якщо військовослужбовець не пройде випробування або ж виявиться його службова невідповідність, контракт можуть припинити чи розірвати.

Контракт можна буде підписати на один рік, але за бажання потім його продовжити.

Про особливу грошову винагороду, як у контрактах 18-24, наразі не йдеться.

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Чоловіки 60+ зможуть підписувати однорічні контракти на військову службу після того, як Верховна Рада Рада ухвалить проєкт закону в цілому.

Варто зазначити, що думки серед військовослужбовців про контракт 60+ розділилися. З одного боку новий законопроєкт дасть змогу мотивованим і досвідченим чоловікам повертатися на службу після звільнення.

Водночас ідею також багато критикують. Мовляв, новий закон не приведе до армії найбільш дефіцитних спеціалістів, зокрема штурмовиків. Крім того в умовах сучасної війни, навіть попри технологічність, фізична витривалість залишається критичною.

Мобілізація чоловіків 50+

Мобілізація чоловіків віком за 50 років відбувається на загальних підставах. Вони мають ті самі обов’язки, що й інші військовозобов’язані — оновлювати свої дані в територіальних центрах комплектування (ТЦК), носити при собі військові документи та пред’являти їх на вимогу правоохоронців.

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Однак військовозобов’язаних у цьому віці беруть служити не скрізь — зокрема їх не відправляють до штурмових військ. Чоловіків віком 50-60 років залучають переважно до частин забезпечення, дефіцитних спеціальностей та виконання тилових завдань. Окрім випадків, коли військовозобов’язаний виявив добровільне бажання служити на передовій.

Мобілізація до 25 років

Нагадаємо, що в Україні чоловіки віком 18-24 роки можуть підписати «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для українців молодше мобілізаційного віку, які готові приєднатися до Сил оборони на фіксований термін — один рік.

Контракт передбачає базову загальновійськову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині. Молодь, яка підпише спеціальний контракт, отримає багато пільг, зокрема й гарантовану демобілізацію після року служби.

Обов’язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях не менше шести місяців протягом дії контракту.

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Крім того, цей вид контракту передбачає прийняття на військову службу за такими військово-обліковими спеціальностями та штатними посадами:

стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар

помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник

розвідник, старший розвідник

Чоловіки, які підпишуть річний контракт з армією, отримають:

Контракт на 1 млн гривень . (200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту, та 800 тисяч гривень виплат двома частинами на час дії контракту)

Додатково до 120 000 грн/місяць + доплати за бойові завдання

Вибір частини та спеціальності

Компенсацію житла протягом служби

Медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування

Іпотека 0.0% річних після закінчення контракту («єОселя»)

Безкоштовний проїзд і комунальні пільги

Навчання у закладах освіти у межах квот за кошти держави, після закінчення контракту

Право на виїзд за кордон після одного року служби

Можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК

Детальніше умови «Контракту 18-24» можна прочитати на сайті Міністерства оборони.

Раніше ми писали про те, хто не підлягає мобілізації та публікували повний список причин звільнення від служби.

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