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Мобілізація чоловіків і жінок 60+ років: Рада ухвалила закон — хто може служити
Які умови контракту 60+ і що потрібно, щоб його укласти.
Чоловіки і жінки старше 60 років зможуть служити у Збройних силах України за контрактом. Верховна Рада ухвалила відповідний закон № 4467-IX.
Які умови контракту 60+ і що потрібно, щоб його укласти — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Мобілізація чоловіків 60+: що відомо
Верховна Рада ухвалила закон № 4467-IX за яким жінки та чоловіки віком 60+ зможуть добровільно проходити військову службу за контрактом.
Що потрібно для укладання контракту
Для укладання контракту така особа має бути визнана ВЛК придатною до військової служби та отримати листа-згоди від командира військової частини, з якою буде укладатися контракт.
Для осіб офіцерського складу такий лист-згода додатково має бути погоджений з Генштабом ЗСУ.
Для осіб 60+ контракт укладається з випробувальним терміном строком до шість місяців, а строк дії контракту становить один рік з можливістю пролонгації ще на один рік.
Чи можливо розірвати контракт з ЗСУ
Дострокове припинення контракту можливе у разі:
Скасування військового стану
Не проходження випробувального терміну
Службову невідповідність
«Процедура укладання контракту з особами 60+ особливо нічим не відрізняється від загального порядку, окрім як отримання згоди від командира військової частини, а для осіб офіцерського складу також погодження з Генштабом ЗСУ», — зазначила в коментарі сайту ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.
Чи можуть зупинити, щоб змусити підписати контракт
У Мережі шириться інформація нібито Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть зупинити осіб віком 60+, щоб змусити підписати контракт.
Марина Бекало зазначила, що це не відповідає дійсності, адже немає жодного практичного сенсу:
«Змусити підписати контракт на проходження військової служби неможливо, оскільки служба є добровільною, та для таких осіб встановлюється випробувальний термін. У разі службової невідповідності чи не проходження випробування, з такими особами розривається контракт. Отже зупиняти на вулицях осіб 60+ з метою змусити підписати контракт немає жодного практичного сенсу».
Мобілізація жінок в Україні
Раніше ми писали про мобілізацію жінок в Україні. Адвокатка Марина Бекало пояснила, кого можуть призвати 2025 року і на яких умовах в Збройних силах України служать жінки.