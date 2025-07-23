Мобілізація чоловіків і жінок 60+ років / © ТСН

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Чоловіки і жінки старше 60 років зможуть служити у Збройних силах України за контрактом. Верховна Рада ухвалила відповідний закон № 4467-IX.

Які умови контракту 60+ і що потрібно, щоб його укласти — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Мобілізація чоловіків 60+: що відомо

Верховна Рада ухвалила закон № 4467-IX за яким жінки та чоловіки віком 60+ зможуть добровільно проходити військову службу за контрактом.

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Що потрібно для укладання контракту

Для укладання контракту така особа має бути визнана ВЛК придатною до військової служби та отримати листа-згоди від командира військової частини, з якою буде укладатися контракт.

Для осіб офіцерського складу такий лист-згода додатково має бути погоджений з Генштабом ЗСУ.

Для осіб 60+ контракт укладається з випробувальним терміном строком до шість місяців, а строк дії контракту становить один рік з можливістю пролонгації ще на один рік.

Чи можливо розірвати контракт з ЗСУ

Дострокове припинення контракту можливе у разі:

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Скасування військового стану

Не проходження випробувального терміну

Службову невідповідність

«Процедура укладання контракту з особами 60+ особливо нічим не відрізняється від загального порядку, окрім як отримання згоди від командира військової частини, а для осіб офіцерського складу також погодження з Генштабом ЗСУ», — зазначила в коментарі сайту ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Чи можуть зупинити, щоб змусити підписати контракт

У Мережі шириться інформація нібито Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть зупинити осіб віком 60+, щоб змусити підписати контракт.

Марина Бекало зазначила, що це не відповідає дійсності, адже немає жодного практичного сенсу:

«Змусити підписати контракт на проходження військової служби неможливо, оскільки служба є добровільною, та для таких осіб встановлюється випробувальний термін. У разі службової невідповідності чи не проходження випробування, з такими особами розривається контракт. Отже зупиняти на вулицях осіб 60+ з метою змусити підписати контракт немає жодного практичного сенсу».

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Мобілізація жінок в Україні

Раніше ми писали про мобілізацію жінок в Україні. Адвокатка Марина Бекало пояснила, кого можуть призвати 2025 року і на яких умовах в Збройних силах України служать жінки.