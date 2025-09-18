Мобілізація чоловіків і жінок 60+ років / © ТСН

В Україні запрацювала нова процедура, яка дозволяє чоловікам і жінкам старше 60 років підписувати контракт на військову службу.

Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко у Facebook.

Відповідний закон №4467-IX уже ухвалений парламентом і набув чинності. Це означає, що українці старшого віку, які відчувають сили та бажання, тепер можуть долучитися до Збройних сил України.

За словами Романа Костенко, до військових частин та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже розіслали Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на службу громадян старшого віку.

«Це означає, що процедура офіційно запущена, і охочі можуть звертатися до відповідних установ для оформлення всіх необхідних документів», — повідомив він.

Умови контракту після 60 років

Закон визначає низку вимог, які потрібно виконати для підписання контракту:

пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримати висновок про придатність;

мати лист-згоду від командира військової частини, з якою укладається контракт;

для офіцерів лист-згода додатково має бути погоджений з Генеральним штабом ЗСУ.

Для осіб 60+ контракт укладається з випробувальним терміном до шести місяців. Основний строк дії становить один рік із можливістю продовження ще на один рік.

Чи можна достроково розірвати контракт

Законодавство передбачає кілька випадків, коли контракт може бути припинений раніше:

у разі скасування воєнного стану;

якщо військовослужбовець не пройшов випробувальний термін;

у випадку службової невідповідності.

«Процедура укладання контракту з особами 60+ особливо нічим не відрізняється від загального порядку, окрім як отримання згоди від командира військової частини, а для осіб офіцерського складу також погодження з Генштабом ЗСУ», — пояснила адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua.

Чи можуть змусити підписати контракт

У Мережі шириться інформація, нібито територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) можуть зупиняти людей віком 60+, щоб змусити їх укласти контракт.

Адвокатка зазначила, що це не відповідає дійсності:

«Змусити підписати контракт на проходження військової служби неможливо, оскільки служба є добровільною, та для таких осіб встановлюється випробувальний термін. У разі службової невідповідності чи не проходження випробування, з такими особами розривається контракт. Отже зупиняти на вулицях осіб 60+ з метою змусити підписати контракт немає жодного практичного сенсу».