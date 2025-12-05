Мобілізація осіб з інвалідністю: кого призивають в Україні, а хто має відстрочку — пояснення адвокатки

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, за винятком тих, хто має бронювання або законну відстрочку від мобілізації. Зокрема, йдеться і про осіб з інвалідністю.

Сайт ТСН.ua пояснює, за яких умов можна отримати відстрочку, кого можуть мобілізувати навіть за наявності інвалідності, як правильно оформити відстрочку по інвалідності, а також чи мають такі громадяни право на виїзд за кордон.

Хто має право на відстрочку від мобілізації через інвалідність

Підстави для відстрочки передбачені ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Так, право на відстрочку від мобілізації в Україні має низка громадян, серед них:

Реклама

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) на термін від 6-12 місяців;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або хворих дітей на на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що довідкою ЛКК;

на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати;

члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення;

З якою групою інвалідності не мобілізують: I, II і III група

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що згідно до ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», особи, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, звільняються від призову на військову службу під час мобілізації

Закон не розмежовує право на відстрочку за групами інвалідності — сам статус особи з інвалідністю є підставою для тимчасового звільнення від мобілізації у будь-якому випадку.

«При цьому, особи з інвалідністю, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, за їхнім бажанням», — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Водночас слід враховувати, що мобілізація можлива у випадках, коли громадянин має інвалідність, але не оформив відстрочку від мобілізації у встановленому порядку.

Реклама

Як оформити відстрочку по інвалідності

Раніше для оформлення відстрочки від мобілізації військовозобов’язані мали особисто звертатися виключно до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Проте у 2025 році процедура змінилася.

«Для оформлення відстрочки, особа з інвалідністю може подати через ЦНАП або „Резерв+“ документи, що підтверджують статус особи з інвалідністю, зокрема: довідку до акта МСЕК, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

На який термін надається відстрочка по інвалідності

За словами адвокатки, відстрочка особам з інвалідністю надається на строк дії указу президента про проведення мобілізації та продовжується автоматично у разі дії статусу особи з інвалідності.

Продовження відстрочки по інвалідності відбувається через застосунок «Резерв+». Якщо підстави для її надання зберігаються, користувач отримує відповідне сповіщення.

Реклама

З якою групою інвалідності можна виїхати за кордон

Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть перетинати державний кордон у разі, якщо мають інвалідність I, II або III групи.

Також право на виїзд мають особи, які супроводжують громадян з інвалідністю:

Дружину з інвалідністю будь-якої групи.

Одного зі своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю І або ІІ групи.

У разі постійного догляду за людиною з інвалідністю I чи II групи.

Виїхати можуть також батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи.

Опікуни осіб з інвалідністю.

Раніше ТСН.ua детально пояснював, які документи потрібні для виїзду цих категорій громадян за кордон.