Мобілізація після 50 років: кого забирають в першу чергу та куди відправляють служити

Мобілізація після 50 років / © ТСН

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, придатні за станом здоров’я, без відстрочки чи бронювання.

Втім мобілізація чоловіків після 50 років часто викликає багато запитань. Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, кого мобілізують в першу чергу, куди точно не відправляють служити, а кого не візьмуть до ЗСУ.

Як мобілізують чоловіків віком 50-60 років

Так, за нормами чинного законодавства про мобілізацію, правилами ведення військового обліку та порядку проведення мобілізації не передбачаються винятків щодо чоловіків з 50 до 60 років.

«Тобто такі особи також підлягають мобілізації на загальних умовах у разі визнання військово-лікарською комісією (ВЛК) їх придатними до військової служби та відсутності підстав для отримання відстрочки», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Отже, за чинним законодавством, всі військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають мобілізації на абсолютно рівних підставах у разі їхньої придатності за станом здоров’я до військової служби.

Кого мобілізують в першу чергу

Водночас в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) є внутрішні розпорядження та мобілізаційні завдання від Генерального штабу Збройних сил України, за якими визначається кількість мобілізованих яка необхідна для доукомплектування ЗСУ, рекомендований вік, військово-облікова спеціальність тощо.

«Таких розпоряджень та мобілізаційних завдань немає в публічному доступі та є службовою інформацією, виключно до ТЦК та СП. Тому посилатися на певні умови чи правила мобілізації чоловіків віком від 50 років є неможливим», — зазначила Марина Бекало.

Мобілізація після 50 років: куди не відправляють служити

Водночас, як показує практика, чоловіків 55+ призивають менше у порівнянні з чоловіками віком до 50 років, чи більш молодшою віковою категорією чоловіків, каже адвокатка.

«Але й якщо і призивають, то вони здебільшого обіймають посади — наприклад, логістів або водіїв — в підрозділах забезпечення чи „тилових“ структурах», — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Однак, якщо чоловіка 50+ років, мобілізують на бойову посаду — це не є порушенням закону.

Деякі юристи зазначають: якщо чоловік має військову спеціальність або бойовий досвід, шанси на мобілізацію зростають, навіть якщо йому вже понад 50 років. Особливо це стосується фахівців із важливими професіями для армії — інженерів, медиків, ремонтників техніки тощо.

До якого віку можуть призвати чоловіків

Граничний вік мобілізації для рядових, сержантів, молодших і старших офіцерів становить 60 років. Тобто у 59 років чоловіка ще можуть призвати, а після 60 — вже ні.

Втім для представників вищого офіцерського складу (генералів, бригадних генералів, генерал-майорів, генерал-лейтенантів) віковий ценз вищий — 65 років.

Чи можуть чоловіки 50-60 років виїжджати за кордон

Чоловіки у віці від 50 до 60 років мають ті ж самі обов’язки, що й інші військовозобов’язані. Вони повинні:

оновлювати військово-облікові дані;

повідомляти ТЦК про зміну місця проживання чи переїзд;

мати при собі документи та пред’являти їх на вимогу правоохоронців.

За неявку за повісткою або відмову проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) чоловіки цього віку також отримують штрафи від ТЦК.

Для чоловіків передпенсійного віку діє й заборона на виїзд за кордон. Винятки можливі лише за наявності підстав — наприклад, якщо є інвалідність або троє і більше неповнолітніх дітей.

Мобілізація по-новому передбачає штрафи кожні 15 хвилин

Нагадаємо, в Україні під час мобілізації трапився випадок, коли військовозобов’язаних, оголошених у розшук ТЦК, після сплати штрафу знову внесли до розшукових списків. Один із них опинився там уже через 15 хвилин, інший — за кілька днів.