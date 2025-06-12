Мобілізація по-новому: чи посилять призов через наступ армії РФ

Військовий експерт Іван Тимочко назвав сценарії мобілізації в Україні / © ТСН

Реклама

Після того, як армія РФ відкрила нову ділянку фронту на півночі, в Сумській області, а президент України Володимир Зеленський під час саміту «Україна — Південно-Східна Європа» заявив про плани росіян захопити Одесу, не виключено, що в Україні зазнає змін і мобілізація.

Чи посиляться її темпи — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою бачення ситуації голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«Якщо ми говоримо про тотальну чи масштабну мобілізацію в Україні, то маємо розуміти, що вона має бути потенційною реакцією на виклики, які демонструє або готує армія РФ. Якщо б були передумови тотальної мобілізації в Росії або збільшення лінії фронту ще на 1 тис. км», — каже Тимочко.

Реклама

Та підкреслює: «Важливо розуміти інше. Поки ми ще маємо можливість проводити мобілізацію на такому рівні, як зараз, важливо провести тотальну загальну підготовку у військовій справі українського населення. Щоб люди розуміли те, що таке зброя, як нею користуватися. Важливо, щоб базова військова підготовка та підготовка молоді від 18 до 25 років нам вдалась, щоб була ефективною».

При цьому Іван Тимочко нагадує, що в 2022 році, в перші дні повномасштабного вторгнення, стояли черги до військових частин та на подвір’ях ТЦК.

«Ми маємо розуміти, що тоді, в перші дні, прийшли резервісти. Були добровольці, були мобілізовані, але у перші дні армію поповнювали резервісти. Навчені, підготовлені і які усвідомлювали свої дії», — каже експерт.

На думку Тимочка, немає гарантій, що у найближчому майбутньому фронт буде таким, яким є зараз. Від його протяжності, відповідно, буде залежати потреба у особовому складі.

Реклама

За словами Тимочка, те, що в Україні є ухилянти, які ховаються, не значить, що ці люди майстри маскування.

«Це означає те, що в цих людях поки немає потреби. Якщо потреба виникне, то їх знайдуть ті ж самі ветерани з їхнього будинку, їх «здасть» кума або сусідка, бо захоче зберегти свого чоловіка. Буде (у разі виникнення потреби — Ред.) надано право заходу (до житла — Ред.)», — каже Тимочко.

Чи можлива мобілізація в РФ

На це питання Іван Тимочко відповідає меседжем про те, що, ймовірно, очільник Кремля дуже хоче провести тотальну мобілізацію в РФ, але поки не знайшов приводу.

«У них війна не визвольна, вони — агресор і вони це прекрасно розуміють. Велика кількість людей там не хоче воювати. Як тільки у них була оголошена короткострокова мобілізація, то з РФ виїхали 12 млн. людей. Про це повідомляв викладач московського університету», — каже Тимочко.

Реклама

Резюмуючи, експерт додає, що Путін, направляючи ракети на цивільне населення України, можливо сподівався на дзеркальну відповідь від нас, щоб потім сказати: «Вставай, страна огромная».

Раніше повідомлялось про те, що Зеленський пояснив, чому мобілізація в Україні складніша, ніж у Росії.

Читайте також: