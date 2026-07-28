Мобілізація по-новому: чи заблокують ухилянтам паспорти та комуналку

Щодо порушників мобілізаційного законодавства планують запровадити нові обмеження / © ТСН

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В Україні триває мобілізація, яка може знову зазнати суттєвих змін. Так, днями військова омбудсменка Ольга Решетилова в етері Радіо Свобода повідомила, що є законопроєкти, котрі передбачають додаткові обмеження для громадян, які ухиляються від мобілізації . Серед можливих заходів — арешт банківських рахунків, обмеження доступу до адміністративних послуг і використання водійських прав.

Безпосередньо на своїй сторінці у соцмережі омбудсменка додатково серед іншого повідомила: «Наше з вами відносно мирне і спокійне життя небезкоштовне. Воно оплачене часом і здоров’ям тих людей, які роками несуть службу, а також благополуччям їхніх сімей. Ці люди, які так само, як і ми, колись були цивільними, будували бізнеси і кар’єри, навчалися і виховували дітей, або просто пили пиво і байдикували, у критичний момент стали на захист своєї держави і нас із вами. Ці люди — кіборги, але вони також мають свій ресурс. Вони втомилися, їхні сім’ї виснажені, вони благають нас про заміну вже кілька років. Натомість чують про що завгодно — від дітей депутатів до «пора закінчувати війну», крім одного: «Я почув тебе, брате, закінчую справи і наступного місяця буду в строю».

Станом на сьогодні публічно поки не повідомлялося про те, надання яких саме адмінпослуг може бути обмежено.

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Мобілізація: у чому саме можуть обмежити порушників

ТСН.ua поцікавився у одного з адвокатів, котрий спеціалізується на мобілізаційному законодавстві, які державні послуги зараз є найпопулярнішими та надання яких може бути обмежено для порушників.

«Йдеться про послуги, що надаються зокрема ЦНАПами (серед інших послуг вони здійснюють реєстрацію особи за певним місцем проживання — Ред.). Крім того, державними послугами є реєстрація шлюбів, реєстрація прав на майно, отримання різноманітних довідок, видача закордонного паспорту, обмін або видача водійського посвідчення. Якщо, наприклад, закінчився термін дії паспорта громадянина України, то особа звертається до держоргану (у 25 та 45 років). Або якщо особа втратила паспорт, то теж звертається до держоргану з цього питання», — каже адвокат Сергій Старенький.

За його словами, законодавство не трактує банківські послуги як адміністративні: «Але банк має право запросити чинні документи для верифікації особи. Наприклад, паспорт. Якщо цей документ буде недійсним, то, відповідно, банківські послуги можуть не надаватись».

Та додає: «Якщо буде окремий закон щодо блокування рахунків порушників, то тоді це можливо — блокування банківських рахунків».

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За словами Старенького, наприклад, нарахування сум за надані комунальні послуги не є адміністративною послугою, але особа, банківські рахунки якої заблоковано, не зможе сплатити заборгованність самостійно.

Він також зауважує: «Потрібен чіткий перелік адміністративних послуг, які можуть блокуватися державою. Але, наприклад, блокування паспорта громадянина України може розцінюватись як блокування українського громадянства. Це неприпустимо згідно Конституції».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що готують для ухилянтів. В Україні пропонують суттєво посилити обмеження для громадян, які ухиляються від мобілізації.

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