Мобілізація по-новому: де завтра ТЦК можуть шукати чоловіків та жінок

Адвокати припускають, що ТЦК починає збирати інформацію з реєстрів про чоловіків та військовозобов’язаних жінок по-максимуму / © ТСН

Після офіційного повідомлення Міністерства оборони України про те, що всі чоловіки віком 25-60, які не перебували на військовому обліку, в рамках мобілізації будуть поставлені туди автоматично, адвокати, які спеціалізуються зокрема і на мобілізаційних питаннях, в коментарі для ТСН.ua роз’яснили, яка саме інформація про чоловіків буде у розпорядженні ТЦК (Територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

За їхніми словами, настав той час, коли ТЦК, ймовірно, буде володіти майже всіма даними про військовозобов’язаних чоловіків та жінок.

«Для ТЦК може бути доступною інформація з демографічного реєстру про місце реєстрації військовозобов’язаного. Якщо в додатку «Резерв+» немає інформації про інше місце реєстрації, то чоловіка будуть ставити на облік за адресою реєстрації», — каже адвокатка Катерина Аніщенко.

Та додає: «Не варто забувати, якщо ми говоримо про медиків, про осіб, які мають спеціальність, суміжною з військово-обліковою, то дану інформацію надає вищий навчальний заклад або технікум. Інформацію про те, що особа закінчила навчання та отримала медичну спеціальність. Постановка на військовий облік відбувається за місцем реєстрації або місцем перебування військовозобов’язаної особи».

На уточнювальне питання Катерина Аніщенко відповідає, що дані про освіту буде надавати навчальний заклад.

«Він зобов’язаний надавати відповідь для ТЦК, якщо такий запит буде. В моїй адвокатській практиці був випадок, коли жінка мала фармацевтичну освіту, але працювала звичайним продавцем. Але на запит ТЦК підприємство надало інформацію, що в них є особа, яка має фармацевтичну спеціальність. В трудовій книжці був запис про цю освіту. Всі підприємства повинні проходити звірку з ТЦК», — пояснює адвокатка.

Якщо особа орендує житло

За словами Катерини Аніщенко, інформацію про місце фактичного проживання військовозобов’язаного ТЦК може дізнатись, якщо законослухняна особа змінить інформацію про фактичне місце свого перебування.

«Якщо особа зареєстрована за однією адресою, а фактично перебуває за іншою, то вона не звільняється від обов’язку стати на військовий облік за місцем фактичного перебування», — уточнює адвокатка.

Інформація про шлюб та дітей

«Реєстр актів цивільного стану є у розпорядженні ДРАЦС. Чи буде інформація про сімейний стан особи у розпорядженні ТЦК — це залежатиме від того, наскільки фахово буде складений запит працівниками ТЦК на отримання вказаної інформації. Непоодинокі випадки, коли ТЦК запитує у ДРАЦС виписку з реєстрів, яких не існує. Наприклад, чи є інші діти у такої матері, яка потребує догляду та син якої хоче отримати відстрочку. Реєстру, де було б зазначено, що у особи є сестри та брати — такого не існує».

Резюмуючи, Катерина Аніщенко каже, що мали місце випадки, коли повістки від ТЦК були прикріплені до платіжок, за якими мешканці квартири сплачують комуналку.

Своєю чергою, інший адвокат, колишній слідчий Роман Сімутін, який також знається зокрема і на питаннях мобілізації, впевнений, що ТЦК можуть мати доступ і до медичної документації.

Крім того, Роман Сімутін зазначає, що у демографічному реєєстрі, яким, ймовірно, зможе користуватись ТЦК, є відомості про паспортні дані особи.

«Це один з найнаповненіших реєстрів», — каже Сімутін.

За його словами, якщо підводити підсумок, система, яка буде ставити військовозобов’язаних на облік, може отримати доступ до таких даних:

Прізвище, ім’я, по-батькові

Фото

Місце реєстрації

Інформацію про сімейний стан

Інформацію про стан здоров’я

Ймовірно, обмежена частина інформації від банків, але не про стан банківськіх рахунків

Раніше повідомлялось про те, кого забирають насамперед та куди відправляють служити після 50 років. За словами адвокатки Марини Бекало, такі чоловіки зазвичай обіймають посади логістів або водіїв.