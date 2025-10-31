Мобілізація по-новому: як можна в Україні набирати людей до ЗСУ

Мобілізація / © ТСН

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що в Україні потрібно змінювати підходи до процесу мобілізації.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Експерт наголосив, що Росія може мобілізовувати до 100 тисяч людей на місяць, тоді як Україна цього не може собі дозволити. Олександр Коваленко також підкреслив, що потрібно змінювати підходи до мобілізації.

«Ми повинні були давно перейти на мобілізацію, яка була б фінансово привабливою, фінансово мотивованою. Але цього досі не відбувається. На полі бою ми повинні адаптуватися до того, що в наступному році нам доведеться воювати з ще більшою армією людського ресурсу. У 2025 році (з боку Росії — Ред.) був достатньо піковий показник використання піхоти у порівнянні з 2022, 2023 та навіть 2024. А 2026 (який настане через 8 тижнів — Ред.) буде ще більш інтенсивнішим. Ми повинні готуватись до війни з великою, масштабною біомасою», — оцінює ризики Коваленко.

