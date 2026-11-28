До Міноборони будуть передані відомості про чоловіків віком 17-60 років / © ТСН

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В Україні триває мобілізація, в рамках якої протягом найближчого місяця відбудуться зміни, які торкнуться чоловіків віком 17-60 років — Кабмін ухвалив постанову про верифікацію даних осіб цієї вікової категорії у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Іншими словами, для проведення верифікації Державна міграційна служба передаватиме Міноборони дані зі своєї відомчої інформаційної системи та Єдиного державного демографічного реєстру.

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Їх порівнюватимуть з інформацією, яка вже міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Мобілізація в Україні: що може тепер змінитися

«Ми бачимо бюджети на війну, які ухвалені в Росії на наступний рік. Ми реагуємо. Генштаб та Сухопутні сили, які керують ТЦК, показують, що для того, щоб у 2027 році дати відсіч окупантам та проводити контрштурмові операції, є потреба у додатковій мобілізації. Уряд сказав, що треба верифікувати всіх», — висловив своє бачення ситуації у коментарі для ТСН.ua нардеп Руслан Горбенко, який часто коментує перебіг мобілізації в Україні.

Він додає, що, можливо, в даному випадку будуть перевірені зокрема певні категорії чоловіків: «Є категорія чоловіків, які не прийшли за повістками та не оновили свої дані. Є категорія, яка отримала інвалідність під час війни, але не внаслідок війни. Є студенти віком 25+. Чуємо статистику, що під час війни було відраховано 50 тис. людей».

На думку народної депутатки, представниці парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз, відбудеться актуалізація відомостей в реєстрі «Оберіг».

«Відповідно, отримана інформація дасть можливість Міністерству оборони визначити, яка кількість людей, тих, хто не оновив свої дані, порушив чинне законодавство, перебувають на території України. Або хто не перебуває на військовому обліку», — висловила своє бачення ситуації Ірина Фріз.

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На новини про зміни у мобілізації відреагувала і адвокатська спільнота. Наприклад, одна з адвокаток, яка спеціалізується зокрема на відповідному законодавстві, Дар’я Тарасенко, проаналізувала, які саме дані будуть звірені та які наслідки матиме весь цей процес.

На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила наступне:

«Які дані підлягають актуалізації?

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Реквізити паспорта громадянина України та/або паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Дата народження

Місце народження

Стать

Адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування)

Відомості про громадянство

Відцифрований образ обличчя особи (фото)».

На думку адвокатки, така верифікація матиме такі наслідки:

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«По-перше, напевно після такої верифікації знайдуться ті, хто мали б бути на обліку, але «загубились» — вони будуть поставлені на військовий облік.

По-друге, можливо, з’явиться нова інформація, яка дозволить ефективніше шукати тих, хто підлягає призову на військову службу.

По-третє, доповнення реєстру інформацією сприятиме й вирішенню певних проблем призовників і військовозобов’язаних (наприклад, зараз існує проблема з отриманням за кордоном паспорту через ДП «Документ», якщо в реєстр не внесена інформація про «ідентифікаційний код»).

По-четверте, теоретично можуть бути виявлені нові порушення правил військового обліку (наприклад, перебування на обліку не за зареєстрованим місцем проживання).

І, як на мене, головне. Ми на цьому етапі не можемо напевно знати, наскільки коректними будуть результати такої верифікації і чи не вплине це, наприклад, на результати перевірки системою підстав для відстрочки».

Резюмуючи, вона додала: «Тому моя порада призовникам, військовозобов’язаним і резервістам така: перевіряти, чи не відбудеться зміни інформації у електронному військово-обліковому документі. Особливу увагу необхідно приділяти наявності в реєстрі інформації про відстрочку, а також слідкувати, чи не з’явиться відмітки про порушення та «розшук».

У коментарі для ТСН.ua вона зазначила, що на її думку, нинішня верифікація — це намагання знайти інформацію про тих чоловіків, про яких не було знайдено відомостей під час аналогічного масштабного процесу у минулому році.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, чи можуть знизити мобілізаційний вік. За даними парламентаря, в Україні зросла кількість 25-60-річних чоловіків, які вступають до навчальних закладів.

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