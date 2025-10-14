Мобілізація по-новому: як і після чого її можуть посилити

Військові назвали сценарії можливого посилення мобілізації в Україні після призову резервістів у Росії / © ТСН

Чи посилять найближчим часом в Україні мобілізацію, якщо очільник Кремля Володимир Путін втілить у життя задум призвати до свого війська додаткові сотні тисяч резервістів — на це запитання в коментарі для ТСН.ua дав відповідь колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Нагадаємо, за даними відкритих джерел, у Росії в черзі на підписання перебуває законопроєкт, який передбачає залучення резервістів до військової служби за межами РФ. За різними оцінками, чисельність активного резерву в країні-агресорці становить близько 2 мільйонів осіб.

«Росія намагається усіляко уникнути чергової хвилі часткової або повної мобілізації. Путін добре пам’ятає, наскільки критична ситуація щодо несприйняття населенням Росії таких процесів була у вересні 2022 року. Тоді для росіян це були вимушені заходи — їхній фронт сипався, а додаткові 300–500 тисяч особового складу дозволили окупантам стабілізувати їхній фронт, насамперед — на півдні України», — нагадує Владислав Селезньов.

За його словами, цього разу мобілізація активного резерву здатна компенсувати рівень втрат російської армії.

«Армія окупантів щомісяця втрачає 30–35 тисяч особового складу вбитими й пораненими. Путін шукає різні варіанти компенсації цих втрат. Це і робота з тими, хто приїхав до Росії на заробітки, і робота з асоціальними елементами. Путін шукає вся і всіх, але, звісно, ці джерела поступово вихолощуються. Тому мобілізація резервістів може спрацювати або як механізм компенсації, або для збільшення чисельності особового складу у „СВО“. Залучення навіть 200 тисяч резервістів у війні проти України може серйозно вплинути на ситуацію на полі бою», — каже експерт.

Як це вплине на мобілізацію в Україні

На думку Селезньова, найближчим часом мобілізація в Україні триватиме на тому рівні, який є зараз, але можливі зміни.

«Іншого шляху немає. Є чітко окреслений обов’язок захищати країну, є нормативна база. Зараз в інформпросторі активно обговорюється тема зниження мобілізаційного віку до 23 років. Але адміністративних рішень наразі немає. Насправді питання вчасного й повноцінного забезпечення нашого війська особовим складом залишається актуальним. Ми постійно чуємо від військових кореспондентів, що на фронті бракує особового складу. Виключати варіанти якихось сплесків (темпів мобілізації — Ред.) я б не став. Ми маємо бути адаптивними та гнучкими відповідно до викликів на полі бою. На реалізацію мобілізаційних завдань від Генштабу працюватимуть усі структури органів державного управління. ТЦК — це лише один із сегментів діяльності держави», — пояснює Селезньов.

Оповіщенням займаються не лише ТЦК

Після певного розголосу в медіа про конфліктну ситуацію в Тернополі, де до військовозобов’язаного підійшли невідомі особи та висунули вимогу пред’явити документи, стало відомо, що тепер оповіщенням займаються не лише військовослужбовці ТЦК.

«Це стовідсотково були не військовослужбовці ТЦК та СП. Проводилися рекрутингові заходи військовими частинами», — повідомили нам у командуванні Сухопутних військ ЗСУ, якому підпорядковані всі ТЦК країни.

Там додали: «Щодо правомірності їхніх дій проводиться перевірка».

Своєю чергою уповноважені особи Тернопільського обласного ТЦК на офіційній сторінці цієї установи серед іншого повідомили: «Людський капітал у розрізі мобілізаційних заходів є визначальним, саме тому Збройні сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів і залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються з військовослужбовців, які мають бойовий досвід та користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності, адже, нагадаємо, всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії зі співробітниками Національної поліції та інших силових структур».

