Мобілізація по-новому: яку інформацію про чоловіків передаватимуть до ТЦК

В Україні триває мобілізація, під час якої планується об’єднання певних реєстрів для того, щоб територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мали можливість взяти звідти необхідну інформацію про певну особу.

Які саме дані можуть бути незабаром у розпорядженні ТЦК — про це в коментарі для ТСН.ua, спираючись на власний досвід, розповів адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і на питаннях мобілізації.

Крім того, як розповіли ТСН.ua українці, які нещодавно звертались за послугами до державної міграційної служби, у них склалось враження, що держава намагається отримати максимально повну інформацію.

Під час мобілізації прохають копії всіх документів

«Я звернувся до одного з відділів міграційної служби, щоб вклеїти фото у паспорт старого зразка, тому як виповнилось 45-років. Мені повідомили, що до заяви треба додати заповнений мною документ, який називається „Запитальник“. Там треба вказати не тільки ПІБ та адресу реєстрації, а й адресу фактичного проживання, адресу реєстрації батьків, їхні ПІБ. Крім того, у цьому документі треба вказати назви банків, де відкриті банківські рахунки. Також до заяви про прохання вклеїти фото є вимога додати ксерокопії трудової, свідоцтва про народженя, свідоцтва про шлюб, водійського посвідчення та дипломів», — розповів нам чоловік, який звертався до міграційної служби.

У державній міграційній службі такі вимоги пояснюють тим, що не на кожну особу є повна інформація.

Адвокат Роман Сімутін, коментуючи це питання, каже, що спираючись на власну практику, знає від клієнтів про ситуації, коли після судового встановлення факту громадянства України (позитивного, на користь клієнта) інформація про це була у розпорядженні ТЦК.

«Мабуть, ТЦК зможуть отримати відомості з реєстру міграційної служби. Для вклеювання фото в паспорт інформація про освіту, наприклад, не потрібна. Крім того, якщо є відомості про банківській рахунок, то можна з’ясувати регіон, де людина постійно розраховується. Але ТЦК не буде мати доступу до банківських рахунків. Це є категоричною банківською таємницею. Інформація може бути надана певним органам тільки за ухвалою суду. Щодо іншої інформації, то якщо людина дала згоду на передачу своїх даних, то вона може бути передана. Крім того, є справи в судах, коли встановлюють особу або громадянство України. Є достатньо багато громадян, які в 1991 році не отримували український паспорт. Коли виноситься судове рішення на користь клієнта про встановлення громадянства України, то така інформація передається в ТЦК. Держава намагається зібрати якомога повну інформацію про громадян», — вважає Сімутін.

При цьому додає, що, по великому рахунку, на його думку, наприклад, інформація про освіту може цікавити не стільки міграційну службу, скільки ТЦК.

Мобілізація в Україні: хто підлягає призову

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація. Призову підлягають:

чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду служби, якщо в них немає права на відстрочку, або вони не виключені з військового обліку;

чоловіки від 18 до 60 років, які мають досвід служби: йдеться про тих, хто проходив строкову службу, має статус військовозобов’язаного або перебуває в офіцерському резерві, і не має броні та відстрочки;

ті, хто був раніше знятий з обліку за станом здоров’я (або мав статус «обмежено придатний», проте під час повторної ВЛК його визнали «придатним» до служби).

Водночас мобілізації з 18 років підлягають виключно військовозобов’язані. Для призовників мінімальний вік призову — 25 років. Окрім того, хлопці віком від 18 до 24 років можуть за своїм бажанням підписати з Міноборони «Контракт 18-24».

Вступати на службу за контрактом дозволено й іншим віковим категоріям, але виключно за умови, якщо кандидат успішно пройде професійно-психологічний відбір і буде визнаний придатним за станом здоров’я.

Раніше повідомлялось про те, що зміниться від 1 грудня в рамках мобілізації для чоловіків 50+.