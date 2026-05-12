Мобілізація по-новому: хто буде вручати повістки та як визначать терміни служби

В Україні триває мобілізація і протягом останнього місяця у парламенті неодноразово заявляли, що можлива зокрема і реформа територіальних центрів комплектування (ТЦК) — їхні функції можуть розділити. Наприклад, одна частина працівників буде займатись питаннями військового обліку та мобілізації, інша — питаннями соціального супроводу ветеранів та родин військовослужбовців.

Разом з тим у парламенті дають зрозуміти, що поки що від міністерства оборони України не надходило чітко оформлених пропозицій, які потребують, наприклад, ухвалення Верховною Радою. При цьому, деякі з парламентарів кажуть, що одного перейменування ТЦК буде занадто мало.

«Жодного представлення міністерством оборони України конкретних законодавчих змін щодо реформи ТЦК в комітеті не було», — каже в коментарі для ТСН.ua народна депутатка та представниця парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз, але при цьому додає про своє бачення ситуації.

Мобілізація в Україні: що можуть впровадити, крім перейменування ТЦК

«Я виступаю не стільки за гучне «перейменування» (ТЦК на «Офіси комплектування» або на «Офіси резерву», або на «Офіси супроводу» — Ред.), скільки за реальну комплексну реформу. Якщо ТЦК просто назвуть офісами, але залишать ті самі практики, хаос у комунікації, недовіру та силову логіку — це не реформа, а профанація», — каже представниця парламентського комітету Ірина Фріз.

Крім того, вона додає те, на які питання повинні відповісти можливі нововведення в процесі мобілізації: «Влада має дати чітку відповідь про те, хто саме здійснює оповіщення, на якій правовій підставі, як фіксується процедура, як захищаються права людини, хто несе відповідальність за перевищення повноважень. Не може бути так, що військо потребує людей, а система своїми методами відштовхує суспільство від армії».

Мобілізація та терміни служби: що може змінитись

За словами Фріз, станом на зараз в Україні не існує чітких термінів служби і це питання ще може залишатись відкритим певний час.

«Генштаб був і є проти (щодо термінів служби). Є заява президента України Володимира Зеленського (про новий підхід до термінів служби), тому, сподіваюсь, будуть дії на її підкріплення. Логіка військових щодо безстроковості служби, як норми, має негативний вплив на мобілізацію, стійкість, оборроноздатність. Питання термінів служби — це не популізм і не бухгалтерія, це питання боєздатності», — каже Фріз.

Крім того, вона прокоментувала інформацію про те, що для контрактників все ж таки можуть з’явитися чіткі терміни служби.

«Кожна цифра: 10, 14 місяців, 2 роки — має бути забезпечена законом, бюджетом, заміною особового складу і політичною відповідальністю», — резюмує Ірина Фріз.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Залужний запропонував три типи мобілізації. На думку Валерія Залужного, Україні потрібна «розумна» мобілізація, що враховує технічний прогрес, а без цього в нинішніх умовах війни демобілізаця — це популізм.

