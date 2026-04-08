Мобілізація по-новому: хто перевірятиме документи і як змінять закони

Незабаром у Верховній Раді можуть бути презентовані зміни мобілізації.

Реклама

В Україні триває мобілізація і до кінця квітня 2026 року, ймовірно, парламенту будуть презентовані зміни, за які згодом Верховній Раді запропонують проголосувати у форматі окремого, додаткового законопроєкту — про це в коментарі для ТСН.ua повідомило поінформоване джерело серед народних депутатів.

«Зараз поширилась інформація про те, що велику кількість порушників мобілізаційного законодавства можуть або хочуть зняти з розшуку. Але є таке але: на підставі чого, у який спосіб? Крім того, подейкують, що функції ТЦК можуть бути перекладені на поліцію. Але до процесу сповіщення мають бути залучені органи місцевого самоврядування, щоб 100% навантаження не опинилось на плечах правоохоронців. Щодо блокування банківських рахунків порушників мобілізаційного законодавства за якимись новими правилами — про це наразі не йшлось. Вчора, 7 квітня, під час закритої зустрічі у парламенті з представниками Генерального штабу ЗСУ ставились питання про можливі зміни мобілізації. Вони, ці зміни, поки не озвучувались парламентарям», — розповів нам один з парламентарів.

Та уточнив, що зміна, збільшення санкцій по відношенню до порушників передбачає, що буде окремий законопроєкт.

Реклама

Водночас з цим, наприклад, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко повідомив журналістам, що Міністерство оборони розглядає можливість перекласти на поліцію окремих функцій ТЦК. Костенко уточнив, що все це буде розглядати Верховна Рада.

Своєю чергою, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко у коментарі для ТСН.ua висловив думку, що, наприклад, після ймовірної передачі функцій від ТЦК до поліції у суспільстві буде більше хейту щодо правоохоронців.

«Питання не у тому, хто буде перевіряти документи. У нашій державі на рівні вищого політичного керівництва немає розуміння про те, що таке мобілізація під час повномасштабної війни. Є багато історичних прикладів, що добровільна мобілізація становила 10%-15%. Єдиний вихід — це пошук шляхів на кшалт мотивації. Наприклад, у вигляді разових фінансових виплат у разі добровільної мобілізації. Це могло б вирішити багато проблем. Росія почала це впроваджувати від 2022 року», — висловлює свою думку Коваленко.

Резюмуючи, він зауважив, що в Україні жодного разу не обговорювалась концепція підвищення рівня добровільної мобілізації, хоча це є вкрай важливим для покращення призову.

Реклама

«Були тільки заяви про посилення відповідальності за СЗЧ, за ухилянство», — каже Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що частину функцій ТЦК можуть передати поліції. Зараз Міноборони обговорює деякі зміни у процесі мобілізації в Україні. Втім, наголошує парламентар, про глибоке реформування не йдеться.