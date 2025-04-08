Мобілізація по-новому: хто зі студентів втратить право на відстрочку і що зміниться для викладачів

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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В Україні планують звузити перелік військовозобов’язаних осіб, які не підлягають мобілізації. Уряд затвердив законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Вони торкнуться педагогів, наукових працівників та студентів.

Втім, дехто навпаки — вперше отримає право на відстрочку. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Про головні зміни, які чекають українців, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Що зміниться для студентів

Законопроєктом пропонують звузити коло військовозобов’язаних осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Право на відстрочку матимуть:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше досягнення 25 років;

студенти вищих навчальних закладів до 25 років, які вперше здобувають освітній рівень та навчаються на денній або дуальній формі

докторанти та лікарі (фармацевти) — інтерни, лікарі — резиденти.

Хто втратить право на відстрочку

Не отримують право на відстрочку військовозобов’язані студенти іноземних закладів освіти, які вступили на навчання після початку повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року.

А також ті, хто отримує освіту вдруге — порушує послідовність отримання освіти.

Що зміниться для педагогічних і наукових працівників

У Верховній Раді хочуть надати відстрочку педагогічним працівникам державних та комунальних закладів позашкільної освіти — гурткам.

Які станом на 1 січня 2025 року працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним напрямами, та з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки, — уточнила в коментарі сайту ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Водночас без змін в отриманні права на відстрочку залишаються:

наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти;

наукові працівники наукових установ і організацій;

науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої та позашкільної освіти,

які працюють у відповідних закладах освіти, за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.

Коли зміни набудуть чинності

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що наразі проєкт закону вже погодив Уряд.

Після цього ми очікуємо реєстрацію проєкту у Верховній Раді, тоді нам буде доступний текст законопроєкту на всіх етапах його прийняття народними депутатами, в кінцевій редакції. Якщо проєкт буде прийнятий Верховною Радою, то після підписання президентом та публікації закону в офіційних джерелах, він одразу набуде законної чинності, — зазначила Марина Бекало.

Раніше ми писали про те, коли і хто отримає повістки з 1 квітня.