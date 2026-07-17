Мобілізація по-новому: кому автоматично продовжать відстрочку, а хто має оформлювати її заново

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Міністерство оборони України розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У більшості випадків військовозобов’язаним не потрібно повторно подавати заяви чи звертатися до державних установ — якщо підстави для відстрочки залишаються чинними, її оновлять автоматично.

ТСН.ua розповідає, кому продовжать відстрочку без додаткових дій, хто може оформити її онлайн, у яких випадках доведеться звернутися до ЦНАП, а також хто взагалі має право на відстрочку.

Кому автоматично продовжать відстрочку

У Міноборони повідомили, що автоматично можуть бути продовжені понад 90% чинних відстрочок. Система самостійно перевіряє інформацію в державних реєстрах і, якщо підстава залишається чинною, оновлює строк дії відстрочки.

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Автоматичне продовження працює незалежно від того, де людина оформлювала відстрочку — через застосунок «Резерв+» чи у ЦНАП. Сам «Резерв+» не продовжує відстрочку, а лише відображає актуальні дані з державного реєстру.

Без додаткових звернень відстрочку можуть продовжити 22 категоріям громадян, серед яких:

люди з інвалідністю

тимчасово непридатні до військової служби

батьки трьох і більше дітей

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років

батьки дитини з інвалідністю або тяжкохворої дитини

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II группи

люди, які доглядають за тяжкохворими членами сім’ї

опікуни недієздатних осіб

люди, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю

люди, які доглядають за родичами з інвалідністю

студенти та аспіранти

працівники закладів вищої та професійної освіти;

учителі закладів загальної середньої освіти

родичі загиблих або зниклих безвісти під час бойових дій

військовослужбовці, звільнені з полону

громадяни віком від 18 до 25 років, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби

Якщо необхідні відомості є в державних реєстрах, відстрочка буде продовжена автоматично.

Як відбувається автоматичне продовження

Система перевіряє інформацію у державних реєстрах і визначає, чи зберігається право людини на відстрочку. Якщо всі дані підтверджуються, строк її дії оновлюється.

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Користувачі «Резерв+» отримають відповідне сповіщення. Актуальну інформацію можна буде переглянути в розширених даних електронного військово-облікового документа.

У деяких випадках у документі може бути зазначено не конкретну дату завершення, а формулювання «до завершення мобілізації». Це означає, що відстрочка діятиме до завершення чинного строку мобілізації. Якщо його продовжать і підстава залишиться чинною, відстрочку також продовжать автоматично.

Чому відстрочку можуть не продовжити

Автоматичне продовження може не спрацювати, якщо в державних реєстрах бракує необхідної інформації.

Найчастіше це стосується:

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людей, які мають батьків з інвалідністю I або II групи

осіб, які доглядають за тяжкохворими членами сім’ї

батьків трьох і більше дітей

батьків дітей з інвалідністю

У Міноборони наголошують, що це не означає, що людина втратила право на відстрочку. Зазвичай достатньо оновити або виправити інформацію в державних реєстрах.

Які дані варто перевірити

Для автоматичного продовження відстрочки інформація в державних реєстрах має бути актуальною та без помилок.

Зокрема, варто перевірити:

правильність відомостей про сім’ю в Державному реєстрі актів цивільного стану

наявність податкового номера батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження

актуальність інформації про інвалідність у реєстрах Пенсійного фонду або Єдиній інформаційній системі соціальної сфери

правильність ПІБ, дати народження та податкового номера

відсутність заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці для батьків трьох і більше дітей

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Якщо автоматичне продовження не відбулося, потрібно звернутися до будь-якого зручного ЦНАП та подати документи, які підтверджують право на відстрочку.

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До територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) заяви на оформлення або продовження відстрочки більше не подаються.

Хто може оформити відстрочку онлайн

Варто зазначити, що автоматичне продовження та оформлення нової відстрочки — це різні послуги.

Наразі через застосунок «Резерв+» нову відстрочку можуть оформити 11 категорій громадян, серед яких:

люди з інвалідністю

тимчасово непридатні до військової служби

батьки дітей з інвалідністю

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи

люди, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи

люди, які мають батьків з інвалідністю I чи II групи

жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину

батьки трьох і більше дітей

батьки, які самостійно виховують дитину

студенти та аспіранти

працівники закладів вищої та професійної освіти

У Міноборони зазначають, що перелік категорій, які зможуть оформлювати відстрочку онлайн, поступово розширюватиметься.

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Хто має право на відстрочку від мобілізації

Українське законодавство передбачає кілька основних підстав для надання відстрочки.

За сімейними обставинами її можуть отримати, зокрема, батьки трьох і більше дітей, одинокі батьки, особи, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, опікуни, а також люди, які доглядають за близькими родичами з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями.

За станом здоров’я право на відстрочку мають люди з інвалідністю, а також особи, яких військово-лікарська комісія тимчасово визнала непридатними до військової служби.

За навчанням відстрочка надається студентам, аспірантам, докторантам, інтернам, а також окремим категоріям педагогічних працівників.

Також право на відстрочку можуть мати окремі категорії державних службовців, працівники критично важливих підприємств, які заброньовані роботодавцем, а також деякі інші категорії громадян, визначені законодавством.

Як оформити відстрочку

Для отримання відстрочки необхідно підготувати документи, які підтверджують відповідну підставу, після чого подати заяву через застосунок «Резерв+» або звернутися до ЦНАП, якщо потрібна категорія ще не доступна онлайн.

Якщо підстава пов’язана зі станом здоров’я, обов’язковим є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або наявність документів, що підтверджують інвалідність.

Водночас у Міноборони нагадують, що автоматично може бути продовжена лише вже оформлена відстрочка. Якщо людина має законне право на неї, але не подала заяву та необхідні документи, відстрочка не виникає автоматично.

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