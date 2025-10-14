Мобілізація по-новому: оповіщенням займаються не тільки ТЦК

Оповіщенням тепер займаються військовослужбовці військових частин / Фото: "20 хвилин", Тернопіль / © ТСН

Після певного розголосу в медіа про конфліктну ситуацію у Тернополі, де до військовозобов’язаного підійшли невідомі особи та висунули вимогу пред’явити документи, стало відомо, що тепер оповіщенням займаються не тільки військовослужбовці ТЦК.

«Це стовідсотково були не військовослужбовці ТЦК та СП. Проводилися рекрутингові заходи військовими частинами», — повідомили ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ ЗСУ, якому підпорядковані всі ТЦК країни.

Там додали: «Щодо правомірності їхніх дій проводиться перевірка».

Своєю чергою уповноважені особи Тернопільського обласного ТЦК на офіційній сторінці цієї установи серед іншого повідомили: «Людський капітал у розрізі мобілізаційних заходів є визначальним, саме тому Збройні сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів і залученням бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються з військовослужбовців, які мають бойовий досвід та користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності, адже нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії зі співробітниками Національної поліції та інших силових структур».

