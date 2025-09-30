ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
3 хв

Мобілізація по-новому передбачає штрафи кожні 15 хвилин: які причини

Адвокат навів приклад з власної практики, коли чоловіка оголосили у розшук через лічені хвилини після того, як він усунув порушення.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Мобілізація в Україні

Під час мобілізації окремі військовозобов’язані були оголошені у новий розшук через 15 хвилин після сплати попереднього штрафу / © ТСН

Під час нинішньої мобілізації в Україні сталася ситуація, коли військовозобов’язані, які були оголошені у розшук ТЦК, сплатили штраф, а через 15 хвилин після цього одного з них знову оголосили у розшук, а іншого — протягом декількох днів. Про цю ситуацію із власної практики в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації.

За його даними, цих його клієнтів оголосили у розшук вже з інших підстав.

«У додаток «Резерв+» приходить пропозиція сплатити штраф. При цьому постанови не було. А коли чоловік сплачує штраф за те, що не прибув по повістці (повістки не було), то визнає свою вину за те, чого не робив», — каже Сімутін.

Оголосили у розшук через непроходження ВЛК

За словами Сімутіна, вдруге чоловік був оголошений у розшук через те, що не пройшов ВЛК.

«Тобто, коли військовозобов’язаний сплачує один штраф, то може бути виписана пропозиція сплатити інший», — каже адвокат.

Про ймовірні причини такої ситуації Сімутін каже, що у таких військовозобов’язаних в анкеті могла бути не заповнена графа «ВЛК».

Він припускає, що така ситуація може бути типовою для багатьох чоловіків.

Крім того, Сімутін каже, що пропозиції сплатити половину штрафа приходять і деяким заброньованим військовозобов’язаним, і тим, хто має відстрочку.

Він пов’язує це з тим, що в електронній системі бот шукає ті анкети, де навпроти графи «ВЛК» стоїть прочерк.

«Можливо, зараз ситуацію виправили, але раніше таке було», — каже Сімутін.

У розшуку ТЦК, але без постанови

За його даними, вже прийнято багато судових рішень, якими зобов’язано ТЦК виключити особу з розшуку у реєстрі «Оберіг» з підстав її оголошення у розшук без винесення постанови про адміністративне правопорушення.

«Суди постановляють, що людину не можна оголосити у розшук без притягнення до відповідальності. У нас фактично 95% оголошених у розшук — без винесених постанов. Тобто оголошують у розшук не розібравшись. Навіть формально вина не встановлена, не складений протокол про адміністративне правопорушення», — каже Сімутін.

За власними підрахунками Сімутіна приблизно 25% військовозобов’язаних наразі можуть перебувати у розшуку ТЦК.

«До речі, велика частина тих, кого автоматично поставлять на військовий облік, ймовірно, будуть у розшуку», — каже адвокат.

Резюмуючи, Сімутін робить висновок з власної практики, що оскарження штрафів ТЦК стало не складною справою.

«Основна діяльність ТЦК — це мобілізовувати. Накладання штрафів стало другорядною справою. Плюс до того, можливо, не вистачає людей, щоб виносити велику кількість постанов. А от кого доставили — тому можуть виписати штраф», — каже він.

Військовий облік — автоматичний, ігнорування штрафів ТЦК — небезпечне

Нещодавно уряд унормував експериментальне автоматичне взяття та зняття з військового обліку. У Міноборони кажуть, що тепер чоловіки віком 25–60 років, які не стояли на військовому обліку, будуть взяті на нього автоматично.

Крім того, як відомо, у мобільному застосунку «Резерв+» в липні з’явилася нова функція онлайн-оплати штрафів за порушення обов’язків військового обліку.

Це означає, що військовозобов’язані мають можливість погасити штраф за несвоєчасне оновлення даних зі знижкою у 50%, що становить 8,5 тисячі гривень замість 17 тисяч гривень.

Це нововведення має на меті спростити процедуру для тих військовозобов’язаних, які бажають швидко врегулювати питання з ТЦК та СП.

Згідно чинним нормам, за порушення мобілізаційного законодавства передбачені штрафи у розмірі від 17 тис.грн. Закон не забороняє накладати і максимальний штраф — 25 тис. 500 грн.

У Міністерстві оборони України нагадують, що ігнорування штрафа за порушення, наприклад, правил військового обліку тягне за собою інші, більш жорсткіші міри.

«Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників», — зазначено на офіційному сайті відомства.

Раніше повідомлялось про те, як сплатити штраф за порушення військового обліку.

Дата публікації
Кількість переглядів
285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie