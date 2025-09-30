Мобілізація по-новому передбачає штрафи кожні 15 хвилин: які причини

Під час мобілізації окремі військовозобов’язані були оголошені у новий розшук через 15 хвилин після сплати попереднього штрафу / © ТСН

Під час нинішньої мобілізації в Україні сталася ситуація, коли військовозобов’язані, які були оголошені у розшук ТЦК, сплатили штраф, а через 15 хвилин після цього одного з них знову оголосили у розшук, а іншого — протягом декількох днів. Про цю ситуацію із власної практики в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації.

За його даними, цих його клієнтів оголосили у розшук вже з інших підстав.

«У додаток «Резерв+» приходить пропозиція сплатити штраф. При цьому постанови не було. А коли чоловік сплачує штраф за те, що не прибув по повістці (повістки не було), то визнає свою вину за те, чого не робив», — каже Сімутін.

Оголосили у розшук через непроходження ВЛК

За словами Сімутіна, вдруге чоловік був оголошений у розшук через те, що не пройшов ВЛК.

«Тобто, коли військовозобов’язаний сплачує один штраф, то може бути виписана пропозиція сплатити інший», — каже адвокат.

Про ймовірні причини такої ситуації Сімутін каже, що у таких військовозобов’язаних в анкеті могла бути не заповнена графа «ВЛК».

Він припускає, що така ситуація може бути типовою для багатьох чоловіків.

Крім того, Сімутін каже, що пропозиції сплатити половину штрафа приходять і деяким заброньованим військовозобов’язаним, і тим, хто має відстрочку.

Він пов’язує це з тим, що в електронній системі бот шукає ті анкети, де навпроти графи «ВЛК» стоїть прочерк.

«Можливо, зараз ситуацію виправили, але раніше таке було», — каже Сімутін.

У розшуку ТЦК, але без постанови

За його даними, вже прийнято багато судових рішень, якими зобов’язано ТЦК виключити особу з розшуку у реєстрі «Оберіг» з підстав її оголошення у розшук без винесення постанови про адміністративне правопорушення.

«Суди постановляють, що людину не можна оголосити у розшук без притягнення до відповідальності. У нас фактично 95% оголошених у розшук — без винесених постанов. Тобто оголошують у розшук не розібравшись. Навіть формально вина не встановлена, не складений протокол про адміністративне правопорушення», — каже Сімутін.

За власними підрахунками Сімутіна приблизно 25% військовозобов’язаних наразі можуть перебувати у розшуку ТЦК.

«До речі, велика частина тих, кого автоматично поставлять на військовий облік, ймовірно, будуть у розшуку», — каже адвокат.

Резюмуючи, Сімутін робить висновок з власної практики, що оскарження штрафів ТЦК стало не складною справою.

«Основна діяльність ТЦК — це мобілізовувати. Накладання штрафів стало другорядною справою. Плюс до того, можливо, не вистачає людей, щоб виносити велику кількість постанов. А от кого доставили — тому можуть виписати штраф», — каже він.

Військовий облік — автоматичний, ігнорування штрафів ТЦК — небезпечне

Нещодавно уряд унормував експериментальне автоматичне взяття та зняття з військового обліку. У Міноборони кажуть, що тепер чоловіки віком 25–60 років, які не стояли на військовому обліку, будуть взяті на нього автоматично.

Крім того, як відомо, у мобільному застосунку «Резерв+» в липні з’явилася нова функція онлайн-оплати штрафів за порушення обов’язків військового обліку.

Це означає, що військовозобов’язані мають можливість погасити штраф за несвоєчасне оновлення даних зі знижкою у 50%, що становить 8,5 тисячі гривень замість 17 тисяч гривень.

Це нововведення має на меті спростити процедуру для тих військовозобов’язаних, які бажають швидко врегулювати питання з ТЦК та СП.

Згідно чинним нормам, за порушення мобілізаційного законодавства передбачені штрафи у розмірі від 17 тис.грн. Закон не забороняє накладати і максимальний штраф — 25 тис. 500 грн.

У Міністерстві оборони України нагадують, що ігнорування штрафа за порушення, наприклад, правил військового обліку тягне за собою інші, більш жорсткіші міри.

«Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників», — зазначено на офіційному сайті відомства.

Раніше повідомлялось про те, як сплатити штраф за порушення військового обліку.