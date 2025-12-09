Мобілізація по-новому: що можуть змінити після заяви Сирського

В Україні можуть посилити мобілізацію / © ТСН

Після заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про мобілізацію в контексті того, що ворог посилює наступ і у нас немає іншого вибору, як зміцнювати своє військко, окремі парламентарі та низка військових експертів в коментарі для ТСН.ua назвали ймовірні сценарії змін.

Народний депутат Олексій Гончаренко, який часто коментує мобілізацію та діяльність ТЦК, відповів нам так: «Те, що нам треба посилювати мобілізацію — це 100% і немає ніяких сумнівів. Але якщо хтось вважає, що посилення «бусифікації» — це посилення мобілізації, то це глибока помилка. «Бусифікація» для виконання заавдань мобілізації не ефективна. Ефективна вона для корупційного наповнення кишень тих, хто в цій піраміді, ефективна для руйнування українського суспільства».

До цього він додав: «Для того, щоб посилити мобілізацію, треба вводити терміни служби, збільшити грошове забезпечення військовим, а не депутатів та посадовців. Треба нарешті створити цивільні центри рекрутингу, зробити акцент на придатних та мотивованих. Тільки такі люди можуть посилити військо. Якщо тільки посилять «бусифікацію», то це призведе до більш руйнівних ефектів всередині суспільства, до збагачення когось окремого, але не посилить наш фронт. На жаль».

Своє чергою, щодо мобілізації в коментарі для ТСН.ua висловилася і народна депутатка Мар’яна Безугла. На її переконання, найближчим майбутнім кардинальних змін не вбачається.

Мобілізація добровільно та за гроші: висновки експертів

«Генерал Сирський наголосив зокрема і на тому, що треба посилювати рекрутинг. Як би там не було, але можна і добровільно приходити до війська. В цьому є перевага, тому як можна обирати підрозділ, рід та вид військ, де хочеш служити. Це є перевага і це працює», — каже військовий експерт Олександр Мусієнко.

Та продовжує: «Стосовно мобілізації: цифр розголошувати не буду, але восени вона дещо покращилась. Тобто ми спостерігаємо тенденцію того, що вдається залучати людей до війська. Це добре і хотілось би, щоб ці темпи не збавлялись, а в ідеалі — нарощувались. Як через рекрутинг, так і мобілізацію. Російський наступ триває і не на одному напрямку. Нам потрібно вирішувати завдання поповнення існуючих бригад, формувати оперативний резерв».

Військовий оглядач Денис Попович також підтверджує тенденцію, що мобілізація, наприклад, у листопаді, по цифрах була із задовільними показниками.

«Скажімо так — із непоганими показниками, але не зрозуміло, яка кількість людей потрапила до навчальних центрів та вдалися до СЗЧ. На мій погляд, треба досягати того, щоб менше людей хотіли ставати СЗЧшниками. Потрібні «кнут» та «пряник». Відповідальність за самовільне залишення частини та, відповідно, мотивація (служити — Ред.). На мотивації потрібно будувати всю мобілізацію. Потрібні фінансовий стимул та інформаційна кампанія, які б мотивували йти воювати», — каже Попович.

Своє чергою, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко називає заяву головнокомандувача достатньо дискусійною.

«Ми можемо говорити про різні аспекти того, що він заявив, але не здогадуватись про те, що він справді мав на увазі. Було сказано про мобілізацію, про контракти. Але не було детального формулювання. В якомусь сенсі можна зрозуміти те, чому так: не треба, щоб всі знали про те, які у нас плани», — каже Коваленко.

І зазначає: «Якщо говорити про мобілізацію, то треба говорити про якість, а не кількість. Ми не можемо дозволити собі воювати з Росією кількістю. РФ воює проти нас кількістю. У нас, по-перше, менша кількість населення. Друге: частина придатного населення не завжди є охочою стати частиною ЗСУ. Тобто може йтись (у заяві Сирського — Ред.) про розширення фінансової мотивації. Я про це давно кажу і маю надію, що це почне поширюватись не тільки на категорію 18-24 років. До речі, ця категорія — найменш ефективна, на яку можна було б поширювати такі контракти. Вона найменша за кількістю та активністю. Тому важливо приділяти увагу не просто контрактам, а разовим виплатам категоріям 24+».

