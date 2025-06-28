Мобілізація по-новому: скільки разів ТЦК штрафуватимуть порушників

Адвокати перерахували порушення, за які можна отримати декілька штрафів / © ТСН

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Днями у відкритих джерелах з’явилася інформація, що в Україні протягом останніх трьох місяців за порушення мобілізаційного законодавства було накладено понад 11 тис. штрафів, а від початку року зареєстровано понад 28 тис. проваджень.

Адвокати, які спеціалізуються в питаннях мобілізації впевнені, що найближчим майбутнім цей процес активізується ще більше. Крім того, юристи не виключають, що у разі порушення чинних законодавчих норм, військовозобов’язаний може отримати декілька штрафів.

«Порушень правил військового обліку може бути декілька», — роз’яснює в коментарі для ТСН.ua адвокат Андрій Межирицький.

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Та пояснює в деталях: «Теоретично кожне може бути зафіксовано у вигляді протоколу і постанови. Я допускаю, що штрафів для однієї людини може бути декілька. Наприклад, за неоновлення військово-облікових даних, за відсутність військового квитка — тобто коли людина фактично не перебуває на обліку, не з’явився на ВЛК до 5 червня, якщо є обмежено придатним. Це все — окремі порушення. Може бути три протоколи та три штрафи. Юридично це можливо».

За його словами, працівники ТЦК можуть надсилати повістки часто і за неявку по кожній повістці накладати штраф.

За оцінками Межирицького, зараз ТЦК активніше накладають штрафи і, вочевидь, продовжать таку тенденцію, але, за словами адвоката, до змісту матеріалів, підготовлених ТЦК, у нього, як у юриста є безліч питань.

«Дуже багато помилок, через що суди скасовують штрафи. Навіть якщо у людини є порушення. Наприклад, в матеріалах зазначені не ті статті, дати»

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Адвокат та колишній слідчий Роман Сімутін уточнює, что декілька штрафів — це реальна ситуація, але в різні періоди.

«За те, що військовозобов’язаний не з’явився по повістці у певну дату, а потім по повістці, яка була направлена, наприклад, за три тижні. Можуть накласти штраф за відмову від проходження ВЛК», — каже Сімутін.

За його словами, більшість порушників зазвичай отримує максимальний штраф — 25 тис. 500 грн.

Крім того, адвокат звертає увагу, що 17 липня 2025 року спливає рік після дати, до якої чоловіки віком від 18 до 60 років (станом на липень 2024 року) були повинні оновити дані.

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«Закінчується річний термін притягнення до відповідальності», — каже Сімутін.

Він трактує цю норму закону як таку, що накласти штраф після 17 липня 2025 року — це буде під питанням.

Щодо інших порушень мобілізаційного законодавства, то Сімутін каже, що штрафів за них може побільшати.

Адвокатка Катерина Аніщенко, яка також спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізаційного законодавства, також підтверджує, що «одна повістка — один штраф».

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Та наводить приклад іншої ситуації: Наприклад, є ситуація, коли людина була знята з обліку в 2012 році, повинна була стати, але не стала. Зараз у цієї людини дитина-інвалід і є намагання отримати відстрочку. Чоловік є обмежено придатним. Загрожувало два штрафи: за те, що вчасно не став на облік і що до 5 червня не пройшов ВЛК. Чоловік сплатив один штраф, щодо іншого порушення були нюанси, пов’язані зі спливом термінів».

Раніше повідомлялось про те, кого точно не мобілізують у липні 2025 року.

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