Мобілізація по-новому: ТЦК викликатиме тих, хто ходив на вибори і ще кого

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко назвав сценарії мобілізації / © ТСН

Автоматичне взяття чоловіків на військовий облік, яке впроваджується в Україні, дозволить швидше діяти уповноваженим органам на місцях у питаннях триваючої мобілізації.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«Для того, щоб мобілізація була ефективною, вона має опиратися на якусь інформаційну базу. Для того, щоб розуміти, з ким працювати, потрібно розуміти те, хто ці люди. Тому і отримується інформація з різних реєстрів. У нас найбільш точніший та повніший — Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум — до війни. Це нормальний процес, це буде допомагати швидше діяти на місцях», — каже Тимочко.

На питання про те, чи посилиться в Україні мобілізація найближчим часом, Тимочко відповів нам так: «У нас мобілізація відбувається відповідно до можливостей. Звичайно, у нас є нестача особового складу. Цього ніхто не приховує. Але нам потрібно тримати баланс між мобілізацією і можливістю функціонувати економіці».

Путін призиває 135 тисяч — що зміниться в Україні

Як стало відомо, наприкінці вересня цього року російський правитель Володимир Путін підписав указ про призов на строкову службу 135 тисяч росіян.

Новину про таку кількість російського особового складу експерт Іван Тимочко прокоментував так: «Якщо ми говоримо про призов, який оголосив Путін, то варто зазначити: навесні вони оголошували призов на строкову службу у кількості 160 тисяч. Зараз, восени — 135 тисяч. Здається, що ця кількість менша, але є дуже серйозний нюанс».

Та пояснює: «В Росії прийнято у першому читанні законопроєкт про круглорічний, не сезонний, призов. Обґрунтовується це тим, що робиться це для звірки даних, що призов буде навесні та восени, але мобілізаційна робота буде тривати весь рік. Зрозуміло, що кожна людина буде викликатись у військомат і її будуть змушувати підписувати контракт. Можемо говорити, що це прихована мобілізація російського населення».

За словами експерта, це дає російській владі підставу направляти електронні повістки, а за російським законодавством вона вважається врученою навіть якщо чоловік її не брав.

«Тобто щоб у людини було право на виїзд за кордон, вона змушена себе ідентифікувати. В завуальованій формі росіяни докладають всіх зусиль, щоб максимально збільшити кількість свого особового складу. У крайні два квартали мобілізації росіяни набирали по 35-37 тисяч людей. Навіть до 40 не дотягнули», — каже Іван Тимочко.

Він також звертає увагу на минулорічні показники російського призову.

«Якщо порівняти з минулорічними показниками, то таку кількість вони набирали протягом місяця. А зараз за три місяця. Рівень втрат на фронті не зменшився, тому зараз перед росіянами постало питання доукомплектування війська. На війні задіяні і строковики. Є безліч прикладів. Був нещодавно випадок, коли 60 російських строковиків загинули на ділянці між Сумщиною та Курщиною. Строковіків задіяно дуже багато — відсотків 20 від загальної кількості», — уточнює він.

Раніше повідомлялось про те, кого забирають насамперед та куди відправляють служити після 50 років. За даними адвокатки Марини Бекало, такі чоловіки здебільшого обіймають посади логістів або водіїв.