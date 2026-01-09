Мобілізація в Україні: за яких умов можуть призвати батька трьох і більше дітей

Мобілізація в Україні / © ТСН

В Україні під час дії воєнного стану продовжується загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, однак окремі категорії мають право на відстрочку або бронювання. Серед них — батьки трьох і більше дітей, проте за певних умов навіть багатодітних чоловіків можуть мобілізувати.

ТСН.ua пояснює, хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації, як правильно її оформити, у яких випадках таку відстрочку можуть втратити, а також коли батькам трьох дітей дозволено виїзд за кордон під час воєнного стану.

Відстрочка для багатодітного батька: як її оформити

Багатодітний батько має право оформити відстрочку від мобілізації через застосунок «Резерв+» або звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для цього необхідно подати заяву та пакет документів, які підтверджують право на відстрочку.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua пояснила, що однією з ключових умов отримання відстрочки є відсутність заборгованості зі сплати аліментів строком понад три місяці.

Які документи потрібні для оформлення відстрочки

Для оформлення відстрочки військовозобов’язаному потрібно надати паспорт, військово-обліковий документ, свідоцтва про народження дітей, у яких він зазначений батьком, а також свідоцтво про шлюб або рішення суду про його розірвання.

Крім того, необхідні відомості з реєстру боржників, які підтверджують відсутність заборгованості з аліментів понад три місяці.

У разі якщо діти не є рідними військовозобов’язаному, він має додатково подати документи, що підтверджують факт перебування дітей на його утриманні.

За словами адвокатки, це може бути рішення суду про встановлення такого факту, а також інші документи — залежно від обставин, через які діти перебувають на утриманні саме цього чоловіка.

Таким чином, за наявності належно оформленої відстрочки багатодітний батько не підлягає мобілізації.

У яких випадках багатодітного батька можуть мобілізувати

Водночас Марина Бекало застерігає: якщо військовозобов’язаний не подав заяву на відстрочку разом із підтверджувальними документами, з юридичної точки зору його можуть мобілізувати.

Адвокатка наголошує, що в разі прибуття до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), зокрема у випадку примусового доставлення, чоловікові необхідно відразу заявити про своє право на відстрочку та надати відповідні документи, які це підтверджують.

Чи можуть багатодітні батьки виїжджати за кордон

Багатодітний батько також має право на виїзд за межі України під час воєнного стану. Як зазначає адвокатка, він може перетинати кордон як у супроводі дітей, так і без їхньої фізичної присутності.

Для цього на пункті пропуску необхідно пред’явити чинний військово-обліковий документ із застосунку «Резерв+», у якому відсутні відомості про розшук та зазначено оформлену відстрочку. Також потрібно надати свідоцтва про народження дітей — в оригіналі або у вигляді завірених копій.

На Львівщині багатодітного батька засудили за ухилення від мобілізації

Нагадаємо, на Львівщині суд виніс вирок батькові трьох дітей , якого визнали винним в ухиленні від мобілізації. Чоловік отримав повістку, однак не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, через що був притягнутий до кримінальної відповідальності.

Як йдеться у вироку Жидачівського районного суду Львівської області, чоловік перебував на утриманні трьох неповнолітніх дітей. У травні 2023 року він отримав повістку, пройшов медичний огляд і був визнаний придатним до військової служби, однак після цього не прибув до ТЦК та СП, фактично ухилившись від мобілізації.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину та розкаявся. Він стверджував, що не пам’ятає факту вручення повістки та підписання її корінця, а документи, які підписував у ТЦК, не читав. Також чоловік заявив, що не з’явився за повторним викликом, оскільки побоювався негайного направлення на службу.

Захист просив суд пом’якшити покарання та призначити штраф, посилаючись на визнання вини, наявність трьох дітей і оформлення відстрочки. Однак суд визнав чоловіка винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.