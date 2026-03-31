Мобілізація по-новому в Україні: чи будуть у квітні електронні повістки в “Резерв+”

Мобілізація по-новому в Україні / © ТСН.ua

Реклама

В Україні триває активна цифровізація державних послуг і поступовий перехід на електронний військовий облік. На цьому тлі у соцмережах дедалі частіше обговорюють інформацію про нібито запровадження електронних повісток і їхнє надсилання через застосунок «Резерв+» уже з квітня 2026 року.

Сайт ТСН.ua розповідає, чи дійсно найближчим часом військовозобов’язані можуть отримувати електронні повістки в «Резерв+» і що з цього приводу офіційно заявляють у Міністерстві оборони України.

Що кажуть у Міноборони про електронні повістки

У Міністерстві оборони України спростовують інформацію про те, що вже з квітня почнуть надсилати електронні повістки через застосунок «Резерв+». Там наголосили, що повідомлення про таку розсилку не відповідають дійсності.

Реклама

Крім того, офіційну позицію щодо цього питання озвучили і в державному сервісі «Дія»:

«Повісток у „Дії“ не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому».

Таким чином, наразі жодних рішень про запровадження електронних повісток через державні застосунки не ухвалено.

Чи будуть надсилати електронні повістки в «Резерв+»

У Міністерстві оборони пояснили, що наразі в українському законодавстві взагалі немає такого поняття, як електронна повістка. Через це державні органи юридично не можуть створювати чи надсилати такі документи.

Реклама

Також у Міноборони зазначили, що в застосунку «Резерв+» немає функції електронного вручення повісток, і її розробка не ведеться.

У міністерстві підкреслюють, що «Резерв+» створений для інших цілей — це інструмент для швидкої взаємодії громадян із державою. Зокрема, через нього можна оновлювати персональні дані, отримувати інформацію та спрощувати бюрократичні процедури.

У відомстві кажуть, що будь-які повідомлення про нібито масове надсилання електронних повісток через «Резерв+» — це або непорозуміння, або свідоме перекручування інформації. Українців закликають орієнтуватися лише на офіційні джерела.

Чи з’являться в Україні електронні повістки: думка адвоката

Адвокат Роман Ухов у коментарі сайту ТСН.ua пояснив теоретично реалізувати даний функціонал в Україні дуже можливо, і це не є якоюсь складною процедурою:

Реклама

«По-перше, необхідно внести зміни в підзаконні нормативно-правові акти, а саме в постанову Кабінету Міністрів, яка регулює мобілізацію та, як мінімум, порядок використання програмного забезпечення „Дія“. Тобто, якщо будуть внесені зміни підзаконними актами, а це може зробити Кабмін у будь-який день в порядку реалізації норм чинного законодавства, то необхідно буде трохи змінити функціонал і теоретично зможуть органи державної влади, а саме Міноборони або Збройні сили України, тобто ТЦК та СП в даному випадку, надсилати повістки засобами електронного зв’язку».

Тобто наразі будь-яких перепон цього приводу немає, зазначив Роман Ухов.

Крім того, за словами адвоката, у постанову 560 щодо порядку проведення мобілізації вже давно імплементована норма, що повістки можуть підписуватися електронними цифровими підписами.

«Також покладено на військовозобов’язаних та резервістів повідомляти органи ТЦК, якщо у військовозобов’язаних є електронна пошта», — додав Роман Ухов.

Реклама

Єдина проблема, за його словами, буде з підтвердженням отримання електронних повісток:

«Оскільки навіть зараз існує норма, коли повістки направляються до особи „Укрпоштою“, а особа ці повістки не отримує. Та якщо особа звертається до суду щодо оскарження дій щодо накладання штрафу або щодо оголошення в розшук за повісткою сповіщення, по якої не було, то 60% суд може скасувати такі дії ТЦК через недоведення, що дійсно особа була повідомлена про вчинення таких дій».

Тому автоматичної кримінальної відповідальності навіть за надсилання повістки засобами електронного зв’язку, на думку адвоката, не буде.

«Суди не будуть притягати до кримінальної відповідальності та органи досудового розслідування не будуть висувати обвинувачення. Однак притягнення до адміністративної відповідальності, вчинення дій щодо розшуку особи, накладання певних обмежень, які наразі передбачені щодо користування транспортними засобами та інші обмеження щодо паперових повісток, вони застосовуватись можуть», — вважає Роман Ухов.

Реклама

На його думку, реалізація такого функціоналу обмежується тільки тим, що наразі наше суспільство не дуже цей факт сприймає. окрім того, аналогічні методи вже існують в країні-агресорці.

«Тобто Росія такі самі дії використовує щодо сповіщення своїх військовозобов’язаних і я думаю, що таке ототожнення цей процес гальмує, однак цей функціонал може бути легко реалізований протягом двох тижнів, якщо на це буде відповідне рішення виконавчої влади», — каже адвокат.

Роман Ухов додає, що попри заяви Міноборони, на його думку, в Україні прийдуть до впровадження електронного оповіщення військовозобов’язаних:

«Я думаю, що ми протягом, можливо, півроку до цього прийдемо, оскільки, дійсно, це ж паперові послуги, які додають навантаження на бюджет. І я думаю, що протягом півроку або протягом року ми прийдемо до такої форми сповіщення військовозобов’язаних.

Реклама

Окрім іншого, можливо, навіть буде реалізований функціонал не направлення саме повістки, а сповіщення в застосунку «Резерв+» або «Дія», що було направлено повістку органами ТЦК… Окрім іншого, ніхто не забороняє направляти таке сповіщення, наприклад, СМС-зв’язком.

І таким чином відцифровізувати це певним чином».

Де і хто може вручати повістки в Україні

Роман Ухов нагадав, що паперові повістки наразі можуть вручатись або при сповіщенні військовозобов’язаних на вулицях або на блокпості працівникам ТЦК та СП.

Крім того, паперова повістка може вручатись на підприємстві через осіб, які відповідають за мобілізацію на підприємстві — це може бути директор або уповноважена особа.

Реклама

Повістки також можуть бути вручені в паперовому вигляді через «Укрпошту» або через відповідних осіб, які залучаються від органів місцевого самоврядування, які здійснюють оповіщення населення.

Який вигляд має повістка і коли вона вважається врученою

За словами Романа Ухова, повістка має бути підписана безпосередньо начальником органу ТЦК та СП — на ній має стояти його особистий підпис та печатка.

«Або ж повістка може бути роздрукована із зазначенням електронно-цифрового підпису, дійсності цього підпису і дати та часу підписання такої повістки засобом електронно-цифрового підпису», — зазначив адвокат.

Повістка вважається врученою, коли особа особисто розписалася про її вручення.

Реклама

«Або ж коли зафіксовано, що особі вручалася така повістка, і належним чином зафіксовано, що особа розуміє, що їй вручається така повістка, однак відмовилася від підписання такої повістки», — пояснює адвокат.

Повістка також вважається врученою, якщо вона надійшла засобами «Укрпошти», однак особа її не отримала. В даному випадку органи ТЦК також вважають, що повістка є врученою, коли вона повернулася з відміткою про те, що особа відмовилася від отримання або не отримала цю повістку.

«Однак в останньому випадку є дуже непогана судова практика. Особа може звертатися до суду та оскаржувати такі дії органів ТЦК і доводити перед судом, що дійсно вона не мала змоги ознайомитися зі вмістом такої повістки, була не сповіщення про наявність такої повістки на пошті, і суди здебільшого приймають рішення на користь громадян на цьому випадку», — каже Роман Ухов.

Які сповіщення про повістки скоро з’являться в «Резерв+»

Водночас у Міністерстві оборони підтвердили, що в застосунку «Резерв+» планують запровадити іншу функцію — інформаційні сповіщення про відправлення паперової повістки.

Реклама

Про це в ефірі повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий.

«Ми розробляємо таку функцію. Вона, скоріше за все, з’явиться на початку 2026-го року. Про неї нас просили самі користувачі у соцмережах, і ми взяли цей функціонал у роботу. Це логічний крок. Це, як мінімум, зручно. Все працюватиме дуже просто», — сказав він.

За його словами, військовозобов’язаний зможе самостійно увімкнути або вимкнути такі сповіщення у застосунку.

«Наголошу, що сповіщення в „Резерв+“, яке ви добровільно зможете отримувати або не отримувати. Це лише інформаційне повідомлення, а не офіційне вручення повістки. І в такій ситуації все одно буде направлятися в паперовому вигляді повістка. Якщо ви захочете, будете мати можливість знати про це через застосунок «Резерв+», — додав Олег Берестовий.