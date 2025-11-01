Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Від 1 вересня 2025 року працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) мають носити боді камери. Це покликано знизити соціальну напругу та зробити процес мобілізації більш відкритим.

Бодікамери ТЦК: що каже закон

Станом на сьогодні усі працівники ТЦК СП в Україні, які працюють в групах оповіщення, зобов’язані носити нагрудні бодікамери — зокрема, під час перевірки документів і вручення повісток.

Використання боді-камер врегулювали законодавчо. Згідно з ч. 6 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», уповноважені представники ТЦК та СП або поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час пред’явлення та перевірки документів, вручення повісток чи інших адміністративних процедур.

Реклама

Для чіткого врегулювання цього процесу Міністерство оборони затвердило спеціальну інструкцію, яка детально регламентує порядок роботи з камерами та встановлює єдині стандарти.

Інструкція, зокрема, передбачає, що:

Уповноважений представник ТЦК та СП, який використовує камеру, зобов’язаний повідомляти про це осіб, відносно яких проводиться фото- і відеофіксація.

Запис розпочинається з моменту початку виконання представниками ТЦК та СП службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення.

Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб — приймання їжі тощо.

Під час відеофіксації портативний відеореєстратор закріплюється на форменому одязі військовослужбовця (на грудях або іншим способом). У випадках, пов’язаних з необхідністю якісної фіксації подій, військовослужбовець може тримати портативний відеореєстратор у руках.

Учасникам груп оповіщення суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

Порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність — від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачу матеріалів до правоохоронних органів.

У Міноборони вважають, що використання боді-камер сприятиме дисциплінуванню всіх учасників процесу: як представників ТЦК та СП, так і громадян.

Реклама

Чи можна знімати ТЦКвців і поліцейських: відповідь адвокатки

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua зазначила, що за чинними нормами профільного законодавства, представники ТЦК та СП або поліцейські під час вручення повістки мають здійснювати фото- і відеофіксацію із застосуванням бодікамер.

«У такому разі належним підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного — вручення повістки — про виклик до ТЦК та СП є особистий підпис про отримання повістки та відеозапис ознайомлення з нею та/або відеозапис про відмову від отримання повістки», — розповіла адвокатка.

Згідно з інструкцією Міноборони, відеореєстратор має закріплюватися на форменому одязі на грудях або іншим способом, який забезпечує відеозйомку. Марина Бекало пояснила, що в окремих випадках, для забезпечення якісної фіксації подій, представники ТЦК та СП можуть тримати відеореєстратор у руках, або на екіпіруванні (шоломі) або зброї, якщо їх конструкцією передбачені відповідні кріплення.

«Тобто, технічний засіб має використовуватися максимально таким чином, щоб забезпечити якісну фіксацію подій. Якщо представник ТЦК та СП свідомо чи ні не забезпечив належне кріплення технічного засобу, що призвело до неякісної відеозйомки, то такий доказ у разі судового розгляду, може вважатися недопустимим чи неналежним», — каже адвокатка.

Реклама

Якщо є сумніви щодо належної відеозйомки, то громадянин має право самостійно здійснювати відеофіксацію правопорушення, зазначила Марина Бекало, але виключно з метою використання таких матеріалів як доказ

«При умові їх вилучення та залучення до матеріалів справи з чітким дотриманням процесуальних норм. Звертаю увагу, що представників ЗСУ та інших військових формувань, в тому числі військовослужбовців ТЦК та СП, об’єктів які відноситься до військових формувань, блокпости, території військових частин, військової техніки тощо, не можна фотографувати та здійснювати відеозйомку з метою публічного розповсюдження інформації про їхнє перебування чи переміщення, інакше такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 114-1 КК», — каже адвокатка.

Тут важливим значенням є саме з якою метою здійснюється відео або фото фіксація, пояснила Марина Бекало:

«Якщо фото-відео створюється з метою зафіксувати правопорушення, перевищення службових повноважень з боку представників ТЦК СП (наприклад, коли вони силою викрадають людину, здійснюють фізичних вплив або наносять тілесні ушкодження), то такі дії не будуть мати кримінальних наслідків для того хто знімає такі дії та опубліковує таке відео або фото. За умови, що вони не будуть розповсюджені публічно, адже диспозиції кримінальної статті передбачає саме дії, направлені на розповсюдження таких матеріалів».

Реклама

У разі фіксації правопорушення наприклад, з боку ТЦК та СП, ці матеріали можуть бути передані виключно слідчому чи прокурору в рамках кримінального провадження, які за постановою вилучають вказані матеріали з технічного пристрою (за необхідністю із залученням спеціалістів), в процесі чого також складається протокол.

«Тільки в такому разі матеріали набувають силу доказів, які можуть бути використані в суді під час доведення вини особи. Доступ до таких відео-фото матеріалів, які є доказами в судовій справі, може бути наданий журналістам за дозволом суду», — зазначила Марина Бекало.

Отже, до відео фіксації дій представники ТЦК та СП необхідно підходити з обережністю та уникати публічного розповсюдження відзнятих відеоматеріалів.

Чи можуть співробітники ТЦК СП використовувати цивільне авто

Щодо затримання громадян ТЦКівцями та доставлення їх до ТЦК та СП, прямої заборони використання цивільного авто не передбачено, каже адвокатка.

Реклама

«Проте, дуже важливий момент, що ТЦК та СП не мають законних повноважень затримувати і доставляти громадян до ТЦК — на службовому авто чи цивільному, взагалі не мають законних повноважень здійснювати адміністративні затримання та інший вплив», — пояснила Марина Бекало.

Такі повноваження належать виключно поліції, із дотриманням процедури (складання протоколу адміністративного затримання) та за умови наявності підстав (відмови від отримання повістки, наявності відомостей про розшук особи, вчинення інших правопорушень).

«Поліція при виконанні своїх повноважень в тому числі із адміністративного затримання військовозобов’язаних використовують виключно службове авто», — зазначила Марина Бекало.

Отже, ТЦК та СП не мають право права здійснювати затримання, такі дії можуть бути кваліфіковані як незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які мають кримінальні наслідки.

Реклама

Чи можуть співробітники ТЦК СП «пакувати» в бус

Марина Бекало підкреслила ТСН.ua, що повноваження на здійснення адміністративного затримання мають лише поліцейські і тільки у разі, якщо в електронних базах поліції є дані про розшук цієї особи.

«Неправомірні дії представників ТЦК та СП не тільки можна, але й потрібно знімати. Подавати заяву про злочин до правоохоронних органів та вимагати аби це відео долучили до матеріалів провадження в якості доказів», — розповіла адвокатка.

За чинними нормами законодавства повноваження ТЦК та СП в частині оповіщення громадян про виклик обмежуються виключно врученням повістки, яка має бути належним чином оформлена.

Марина Бекало пояснила, що чинним законодавством не покладаються повноваження на посадових осіб ТЦК та СП здійснювати заходи фізичного впливу або психологічного примусу, силою затримувати громадян та доставляти до ТЦК та СП, утримувати в приміщенні, відбирати власні речі, документи, засоби зв’язку тощо.

Реклама

«Отже такі насильницькі можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які звісно матимуть кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП», — каже адвокатка.

Раніше ми розповідали, що має містити повістка, як вона має бути вручена та що робити, якщо співробітники ТЦК СП перевищують свої повноваження.