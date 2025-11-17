Мобілізація по-новому в Україні: чи можуть ТЦКівці носити цивільний одяг та затримувати громадян

Мобілізація в Україні / © ТСН

У мережі все частіше з’являються повідомлення, що представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть вручати повістки, перебуваючи не у військовій формі, а у звичайному цивільному одязі. Це викликає сумніви у громадян — чи дозволено так робити, які документи повинні мати працівники ТЦК та чи мають вони право затримувати людей.

У цьому матеріалі ТСН.ua разом з адвокаткою пояснює, хто входить до складу груп оповіщення, як відбувається вручення повісток і що має підтверджувати повноваження представників ТЦК та СП.

Хто може вручати повістки

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua пояснила, що за Постановою Кабінету міністрів України (КМУ) №560, до складу груп оповіщення можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, ТЦК СП та поліцейські.

Крім того, під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків, до складу груп оповіщення також можуть включаються і цивільні особи — керівник (голова правління) ОСББ, представники підприємства роботодавця та закладів освіти.

Чи можуть ТЦКівці носити цивільний одяг під час оповіщення

За Постановою КМУ №154, ТЦК та СП є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Штатні посади ТЦК та СП комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками Збройних Сил відповідно до їх штату та штатного розпису.

«Отже, із складу груп оповіщення, якщо посадова особа є військовослужбовцем ТЦК та СП, то така особа зобов’язана носити військову форму згідно до статті 7 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Військовослужбовці ТЦК та СП носять загальну військову форму ЗСУ з відповідними знаками розрізнення, які затверджені Наказами Міністерства оборони № 606 від 20.11.2017р., № 370 від 18.07.2017р.

«Отже, військовослужбовець ТЦК та СП, який входить в групу оповіщення не може перебувати в цивільній формі під час виконання ним службових обов’язків. Якщо в групу оповіщення входить цивільні особи (голова ОСББ, представник роботодавця, закладу освіти чи виконкомів місцевих рад), то вони звісно перебувають в цивільному одязі«, — зазначила адвокатка.

Які документи зобов’язані мати представники ТЦК та СП

За словами Марини Бекало, під час здійснення оповіщення військовозобов’язаного — вручення повісток, уповноважена особа групи оповіщення також має повідомити про мету зупинки чи прибуття та спілкування.

«А також на вимогу громадянина зобов’язаний пред’явити свій паспорт громадянина України, посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення та службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, яке засвідчується керівником відповідного органу чи установи та скріплюється гербовою печаткою», — пояснила ТСН.ua адвокатка.

Чи можуть співробітники ТЦК СП використовувати цивільне авто та затримувати громадян

Як ТСН.ua розповідав раніше , щодо затримання громадян ТЦКівцями та доставлення їх до ТЦК та СП, прямої заборони використання цивільного авто не передбачено, каже адвокатка.

«Проте, дуже важливий момент, що ТЦК та СП не мають законних повноважень затримувати і доставляти громадян до ТЦК — на службовому авто чи цивільному, взагалі не мають законних повноважень здійснювати адміністративні затримання та інший вплив», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Такі повноваження належать виключно поліції, із дотриманням процедури (складання протоколу адміністративного затримання) та за умови наявності підстав (відмови від отримання повістки, наявності відомостей про розшук особи, вчинення інших правопорушень).

«Поліція при виконанні своїх повноважень в тому числі із адміністративного затримання військовозобов’язаних використовують виключно службове авто», — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Отже, ТЦК та СП не мають право права здійснювати затримання, такі дії можуть бути кваліфіковані як незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які мають кримінальні наслідки.

Що має містити повістка:

прізвище, власне ім’я та по батькові і дату народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування ТЦК та СП, що видав повістку;

мету виклику (для взяття на військовий облік, для проходження ВЛК, для уточнення облікових даних, для призову на військову службу);

місце, день і час явки за повісткою;

підпис посадової особи, яка видала повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Нагадаємо, сьогодні усі працівники ТЦК СП в Україні, які працюють в групах оповіщення, зобов’язані носити нагрудні бодікамери — зокрема, під час перевірки документів і вручення повісток. Читайте, як це має правильно відбуватися та чи можна знімати на відео ТЦКівців і поліцейських.