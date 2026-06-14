Мобілізація по-новому в Україні: чи потрібно проходити ВЛК, якщо є відстрочка або бронювання

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову на військову службу підлягають військовозобов’язані чоловіки, однак частина громадян має право на відстрочку або бронювання від мобілізації. У багатьох виникає питання: чи потрібно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), якщо оформлено відстрочку або бронь.

ТСН.ua разом із юристами пояснює, що таке ВЛК, хто має її проходити, чи стосується це заброньованих та осіб із відстрочкою, а також що робити, якщо повістка все ж прийшла.

Що таке ВЛК і для чого вона потрібна

Військово-лікарська комісія (ВЛК) — це медичний огляд, під час якого лікарі визначають, чи придатна людина до військової служби за станом здоров’я. В умовах воєнного стану ВЛК є одним із ключових етапів мобілізаційного процесу.

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Водночас важливо розуміти, що ВЛК не займається лікуванням або глибокою діагностикою. Її завдання — оцінити стан здоров’я людини на момент проходження комісії та встановити ступінь придатності до служби.

Хто зобов’язаний проходити ВЛК під час мобілізації

Під час воєнного стану проходження ВЛК є обов’язковим для кількох категорій громадян.

Йдеться насамперед про військовозобов’язаних, які отримали повістку або направлення від ТЦК. Також медогляд мають пройти колишні «обмежено придатні» — ті, хто раніше мав статус «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» і після скасування цієї категорії не пройшов повторний огляд.

Крім того, ВЛК проходять громадяни, які добровільно вступають до війська за контрактом.

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Для військовослужбовців ВЛК також є обов’язковою у певних випадках — наприклад, після поранення чи у разі необхідності перегляду стану здоров’я.

Окремий порядок діє для жінок із медичною або фармацевтичною освітою, які отримали диплом після 2025 року. Після автоматичного внесення до військового обліку вони повинні пройти ВЛК упродовж 60 днів.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є відстрочка або бронювання

У Міністерстві оборони пояснюють, що військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку або бронювання, не зобов’язані проходити ВЛК.

Втім, є винятки.

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ВЛК доведеться пройти, якщо людина:

вирішила підписати контракт на військову службу

раніше мала статус «обмежено придатний» і досі не пройшла повторний медичний огляд після змін законодавства

самостійно хоче пройти медогляд

Водночас для проходження ВЛК потрібне офіційне направлення. Повістка та направлення — це різні документи. Повістка означає виклик до ТЦК, а направлення є підставою саме для проходження медичного огляду.

Чому з відстрочкою викликають на ВЛК

У соцмережах повідомляють про випадки, коли навіть заброньованим громадянам або людям із відстрочкою приходять повістки на ВЛК.

Адвокат Роман Ухов пояснив: причина — у законодавчій колізії.

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«Тут є певна колізія, яка наявна в нормативно-правових актах. Один нормативно-правовий акт суперечить іншому, і немає підзаконного акту, який детально роз’яснює порядок виконання вимог закону», — пояснив він ТСН.ua.

За словами юриста, ТЦК мають право викликати військовозобов’язаних для різних процедур — наприклад, для уточнення облікових даних. Але постанова Кабміну №560 передбачає, що осіб із чинною відстрочкою не можуть направляти на ВЛК.

«ТЦК надано повноваження викликати будь-якого військовозобов’язаного для звірки даних або проходження ВЛК. Однак у постанові №560 зазначено, що ТЦК не може направляти на ВЛК осіб, які мають дійсну відстрочку», — пояснив адвокат.

Чи можуть викликати до ТЦК заброньованого працівника

Наявність бронювання не означає, що людина взагалі не може отримати виклик до ТЦК.

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За словами Романа Ухова, заброньовану особу можуть запросити для звірки даних або інших адміністративних процедур, однак мобілізувати — ні.

«Чи можуть вони взагалі викликати особу до ТЦК для вчинення будь-яких дій? Так, вони викликати можуть. Це може бути звірка даних, але мобілізувати таку особу не можуть, тому що цьому заважає бронювання», — каже Роман Ухов.

Водночас, як пояснює адвокат, позиція Міністерства оборони більш однозначна — там вважають, що ТЦК не повинні викликати на ВЛК людей із чинною відстрочкою або бронюванням.

«Міністерство оборони вважає, що органи ТЦК не можуть викликати як осіб, які мають відстрочку, так і заброньованих осіб. Тобто ТЦК не має підстав для виклику таких осіб за наявності броні», — пояснив він.

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Чи можуть викликати на ВЛК людину з відстрочкою

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua каже, що те саме стосується і військовозобов’язаних з відстрочкою.

«За Постановою КМУ № 560, військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації не завершився, на ВЛК не направляються», — каже адвокатка.

За її словами, ​винятком є лише три випадки, коли вони ​приймаються на військову службу за контрактом, раніше були визнані обмежено придатними та не проходили повторну ВЛК до 5 червня 2025 року (крім осіб з інвалідністю) або самостійно виявили бажання пройти ВЛК.

«​Отже, якщо, наприклад, вчитель, який має відстрочку, не відповідає вищезазначеним категоріям, на ВЛК на час дії відстрочки його не направляють», — наголосила адвокатка.

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Що робити, якщо заброньованого чи з відстрочкою викликають на ВЛК

Універсального алгоритму дій немає — усе залежить від причини виклику та конкретної ситуації.

За словами адвоката, якщо йдеться саме про направлення на ВЛК, заброньована особа має право оскаржити такі дії.

«У разі, якщо є виклик саме на ВЛК, заброньована особа може подати скаргу. Керівник підприємства також може подати скаргу до органів ТЦК обласного рівня щодо здійснення дій, які суперечать закону», — пояснив ТСН.ua Роман Ухов.

Втім, юрист попереджає, що повністю ігнорувати виклик може бути ризиковано.

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«ТЦК можуть розцінити неявку на ВЛК або за повісткою як підставу для оголошення особи у розшук або для анулювання бронювання», — зазначив він.

Саме тому адвокат радить не діяти шаблонно, а аналізувати кожен випадок окремо.

«Я би радив звертатись до юристів і розбирати кожен випадок окремо. Одна з рекомендацій — подати скаргу або запит і, можливо, з’явитись до ТЦК, щоб з’ясувати причини виклику», — наголосив адвокат.

Як пройти ВЛК і хто видає направлення

Щоб пройти ВЛК, потрібно отримати офіційне направлення. Його можуть видати керівники ТЦК та СП, Центрів рекрутингу ЗСУ або командири військових частин.

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Військовозобов’язані також можуть оформити електронне направлення через застосунок «Резерв+». Для цього потрібно зайти у вкладку «Сервіси», обрати «Направлення на ВЛК», заповнити форму та надіслати запит.

Таким чином, особисто йти до ТЦК для отримання направлення не обов’язково.

Яких лікарів потрібно пройти на ВЛК

До стандартного медогляду входить огляд у терапевта, хірурга, невролога, психіатра, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога та дерматолога.

Перед проходженням комісії варто взяти з собою всі наявні медичні документи, результати аналізів, кардіограму, виписки після лікування чи операцій.

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У разі потреби людину можуть направити на додаткові обстеження — МРТ, КТ, лабораторні аналізи або стаціонарне лікування.

Скільки діє рішення ВЛК

Під час воєнного стану висновок ВЛК для військовозобов’язаних дійсний один рік. Тобто якщо людина проходила медогляд понад рік тому, її можуть повторно направити на комісію.

Якщо ж ВЛК встановила непридатність із повторним переоглядом через 6–12 місяців, пройти повторну комісію бажано за кілька тижнів до завершення цього терміну.

Водночас особи, яких визнали повністю непридатними та виключили з військового обліку, повторний огляд не проходять.

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Які рішення може ухвалити ВЛК

За результатами медичного огляду комісія може визначити один із кількох ступенів придатності:

придатний до військової служби

придатний до служби в частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних чи логістичних підрозділах

непридатний із повторним переоглядом через 6–12 місяців

непридатний до військової служби

Чи карають за відмову від проходження ВЛК

Відмова від проходження ВЛК без поважних причин може мати серйозні наслідки:

штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень

внесення до бази розшуку ТЦК

можливі обмеження, зокрема щодо керування транспортом

У разі систематичного ухилення це може кваліфікуватися як ухилення від мобілізації і призвести до кримінальної відповідальності.

Водночас закон дозволяє не з’явитися на ВЛК у разі поважних причин — наприклад, через хворобу, смерть близького родича або небезпечну ситуацію через обстріли.

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