Мобілізація по-новому в Україні: чи потрібно проходити ВЛК заброньованим та чи можуть їх викликати до ТЦК

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

У Мережі виникла колізія щодо військово-лікарських комісій (ВЛК) під час мобілізації в Україні. З одного боку, за законом заброньовані військовозобов’язані не мають обов’язку проходити медичний огляд. З іншого — люди повідомляють про отримання повісток на ВЛК, а деякі юристи наголошують: наявність броні чи відстрочки не означає, що людину не можуть викликати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Сайт ТСН.ua разом із адвокатом Романом Уховим пояснює, чи потрібно проходити ВЛК заброньованим та чи можуть їх викликати до ТЦК.

Чому виникла колізія щодо викликів на ВЛК

Адвокат Роман Ухов пояснює, що проблема пов’язана з суперечностями у нормативних актах, які регулюють порядок надання відстрочок та проходження медичного огляду.

Реклама

За його словами, зараз існує ситуація, коли один документ фактично суперечить іншому, а детального роз’яснення щодо застосування норм досі немає.

«Тут є певна колізія, яка наявна в нормативно-правових актах. Один нормативно-правовий акт суперечить іншому, і немає підзаконного акту, який детально роз’яснює порядок виконання вимог закону», — пояснив він ТСН.ua.

Юрист зазначає, що ТЦК мають право викликати військовозобов’язаних для різних дій — наприклад, для уточнення даних або проходження медичного огляду.

Водночас постанова Кабінету Міністрів №560 передбачає, що осіб із чинною відстрочкою не можуть направляти на ВЛК.

Реклама

«ТЦК надано повноваження викликати будь-якого військовозобов’язаного для звірки даних або проходження ВЛК. Однак у постанові №560 зазначено, що ТЦК не може направляти на ВЛК осіб, які мають дійсну відстрочку», — наголосив адвокат.

Чи можуть викликати до ТЦК заброньованого працівника

За словами юриста, наявність броні не означає, що людина взагалі не може отримати виклик до ТЦК. Він пояснює, що мобілізувати заброньованого не можуть, але викликати — так.

«Чи можуть вони взагалі викликати особу до ТЦК для вчинення будь-яких дій? Так, вони викликати можуть. Це може бути звірка даних, але мобілізувати таку особу не можуть, тому що цьому заважає бронювання», — зазначив Роман Ухов.

При цьому Міністерство оборони трактує норму постанови так, що викликати на ВЛК не можна ані осіб із відстрочкою, ані заброньованих.

Реклама

«Міністерство оборони вважає, що органи ТЦК не можуть викликати як осіб, які мають відстрочку, так і заброньованих осіб. Тобто ТЦК не має підстав для виклику таких осіб за наявності броні», — додав він.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь або відстрочка

За інформацією Міністерства оборони, військовозобов’язані з бронню або відстрочкою зазвичай не мають обов’язку проходити військово-лікарську комісію.

Однак є винятки.

Реклама

Проходити ВЛК потрібно, якщо:

Людина вирішила підписати контракт або добровільно вступити до війська

У неї залишився старий статус «обмежено придатний» і не було повторного огляду

Вона сама захотіла пройти медичний огляд

Також варто пам’ятати, що для проходження ВЛК необхідне спеціальне направлення. Повістка — це лише вимога з’явитися до ТЦК, тоді як направлення — документ, який дає право пройти медичний огляд.

Що робити, якщо заброньованого викликають на ВЛК

Адвокат пояснює, що універсальної відповіді на це питання немає — усе залежить від конкретної ситуації.

За його словами, якщо виклик стосується саме проходження медичного огляду, заброньована особа може подати скаргу.

Реклама

«У разі, якщо є виклик саме на ВЛК, заброньована особа може подати скаргу. Керівник підприємства також може подати скаргу до органів ТЦК обласного рівня щодо здійснення дій, які суперечать закону», — пояснив ТСН.ua Роман Ухов.

Водночас він попереджає, що ігнорування виклику може створити додаткові проблеми.

«ТЦК можуть розцінити неявку на ВЛК або за повісткою як підставу для оголошення особи у розшук або для анулювання бронювання», — зазначив він.

Саме тому адвокат радить у кожному випадку діяти обережно та за можливості консультуватися з фахівцями.

Реклама

«Я би радив звертатись до юристів і розбирати кожен випадок окремо. Одна з рекомендацій — подати скаргу або запит і, можливо, з’явитись до ТЦК, щоб з’ясувати причини виклику», — наголосив адвокат.

Чому повістки можуть отримувати навіть заброньовані

Роман Ухов пояснює, що на практиці виклики часто відбуваються масово — за списками, без індивідуальної перевірки.

«Є випадки, коли посадові особи просто викликають людей за списками і не перевіряють, чи має особа бронювання або відстрочку», — зазначив він.

Особливо це стосується тих, хто раніше мав статус «обмежено придатний».

Реклама

«ТЦК вважали, що у таких військовозобов’язаних виник автоматичний обов’язок пройти ВЛК за новими критеріями придатності. Навіть при наявній відстрочці або бронюванні вони направляли відповідні повістки», — пояснив адвокат.

Що таке ВЛК і навіщо вона потрібна

ВЛК — це комісія лікарів, що здійснює медичний огляд, на основі якого визначають придатність до військової служби за станом здоров’я. Під час воєнного стану вона є одним із важливих етапів мобілізації та кадрового забезпечення Сил оборони України.

ВЛК не лікує і не проводить повну діагностику — вона лише оцінює стан здоров’я на момент огляду.

Хто зобов’язаний проходити ВЛК

Під час воєнного стану обов’язковий медичний огляд проходять:

Реклама

військовозобов’язані, які отримали направлення

колишні «обмежено придатні», які не проходили повторний огляд

кандидати на військову службу за контрактом

військовослужбовці після поранень або лікування

Окремий порядок діє для жінок із медичною або фармацевтичною освітою — вони мають пройти ВЛК після внесення до військового обліку.

Чи можуть покарати за відмову від ВЛК

Відмова від проходження медичного огляду без поважних причин може мати серйозні наслідки.

Зокрема:

штраф від 17 000 до 25 500 грн

внесення до бази розшуку ТЦК

можливі обмеження, наприклад щодо керування автомобілем

У разі систематичного ухилення це може кваліфікуватися як ухилення від мобілізації і призвести до кримінальної відповідальності.

Реклама

Водночас закон дозволяє не з’явитися на ВЛК у разі поважних причин — наприклад, через хворобу, смерть близького родича або небезпечну ситуацію через обстріли.