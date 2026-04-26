Мобілізація по-новому в Україні: як продовжити відстрочку після 4 травня

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні триває загальна мобілізація та діє воєнний стан, який наразі подовжено до 4 травня 2026 року. Призову підлягають усі військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, за винятком тих, хто має законні підстави для відстрочки або офіційне бронювання. Водночас після 4 травня частині українців потрібно буде оформлювати відстрочки по-новому.

Як це зробити, пояснює ТСН.ua.

Подовження відстрочки: що зміниться після 4 травня

Наближення дати завершення чинного періоду мобілізації традиційно викликає питання щодо подальшої дії відстрочок. У частини військовозобов’язаних вони вже були подовжені автоматично навіть попри відсутність нового указу про подовження мобілізації.

Реклама

Про це повідомила адвокатка Дар’я Тарасенко.

Перевірити актуальність відстрочки можна в застосунку «Резерв+». Якщо в електронному витягу зазначено нову дату дії відстрочки, наприклад 1 серпня, це означає, що її вже подовжили автоматично.

За словами адвокатки, автоматичне подовження може відбуватися не одночасно для всіх, а поетапно. Тому відсутність оновлення на конкретну дату ще не означає, що відстрочку не буде подовжено.

Кому можуть подовжити відстрочку автоматично

За інформацією центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), автоматично можуть подовжуватися відстрочки для таких категорій громадян:

Реклама

осіб з інвалідністю

батьків дітей з інвалідністю

батьків трьох і більше дітей

студентів та аспірантів денної або дуальної форми навчання

осіб, які доглядають за родичами з інвалідністю

працівників освіти

родичів загиблих або зниклих безвісти під час бойових дій

осіб, звільнених з полону

опікунів недієздатних осіб

батьків, які виховують тяжкохвору дитину

Що робити, якщо відстрочку не подовжили

Якщо автоматичне подовження не відбулося, необхідно подати новий пакет документів — так само, як під час первинного оформлення відстрочки.

Подати документи рекомендують за кілька днів до завершення чинного терміну дії відстрочки або скористатися електронними сервісами, якщо вони доступні.