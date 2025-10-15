Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, придатні за станом здоров’я, без відстрочки або бронювання. Втім вже наступного року мобілізаційний вік можуть знизити до 23 років.

Про це заявив командир батальйону безпілотних систем 29-ї окремої зенітно-ракетної бригади «ХАМ». Яка ймовірність зниження мобілізаційного віку в Україні, які законодавчі зміни та скільки часу для цього потрібно, а також що про це кажуть в уряді — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зниження мобілізаційного віку в Україні: що відомо

У 2026 році в Україні планують понизити мобілізаційний вік до 23 років через нестачу піхоти на фронті, каже військовий. За його словами , нині українській армії відчутно бракує особового складу, і без достатньої кількості піхоти утримання лінії фронту стає все складнішим завданням.

Реклама

«ХАМ» вважає, що зниження мобілізаційного віку до 23 років є майже неминучим, адже «людей просто не вистачає, а без піхоти неможливо тримати оборону».

«Я думаю, що наступного року мобілізаційний ресурс знизять щонайменше до 23 років. До 18, звісно, ні, але до 23 — цілком реально. Люди закінчуються, а лінію фронту треба тримати», — зазначив командир.

Він також розповів про проблеми у системі базової підготовки військовослужбовців. Якість навчання залишається низькою, каже «ХАМ», оскільки багато інструкторів ніколи не брали участі у бойових діях, а новобранці часто мають мінімальний досвід поводження зі зброєю.

Яка ймовірність зниження мобілізаційного віку: що для цього потрібно

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua каже, що зниження мобілізаційного віку — тобто віку з якого чоловіка можуть призвати на військову службу під час мобілізації — абсолютно реальна в умовах сьогоднішньої ситуації.

Реклама

Для юридичної можливості призивати чоловіків віком з 23 років владі достатньо внести декілька змін до профільного законодавства. Це дасть можливість ТЦК та СП знімати чоловіків з обліку призовників та брати на облік військовозобов’язаних осіб чоловіків в 23 років з подальшими мобілізаційними наслідками.

«Для цього достатньо подати законопроєкт до статті 37 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“, за яким передбачатиметься постановка на облік військовозобов’язаних осіб по досягненню чоловіків 23 років. Після чого законопроект має пройти всі стадії прийняття Верховною Радою, після чого передається на підпис президента та опубліковується в офіційних джерелах для набуття юридичної сили», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Вона зазначила, що станом на сьогодні таких законопроєктів не зареєстровано.

«Крім того, на жаль, тенденція до зниження мобілізаційного віку ймовірно на цьому не зупиниться і в майбутньому. Теоретично, призивати чоловіків можливо юридично буде із досягненнями ними повноліття — тобто, 18 років», — вважає адвокатка.

Реклама

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні: що кажуть в Офісі президента

В Офісі президента нещодавно коментували тему можливого зниження мобілізаційного віку в Україні. Заступник керівника ОП, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса запевнив, що станом на початок вересня 2025 року зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається.

«За всього розуміння важкості загальної ситуації на лінії зіткнення станом на зараз це питання не на столі — я маю на увазі зниження мобілізаційного віку«, — сказав Паліса.

Він також прокоментував рішення уряду дозволити виїзд за кордон хлопцям віком від 18 до 22 років.

«Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей десь за кордон для того, щоб вони там у якихось професійно-технічних училищах навчалися. Тому що батьки турбуються про те, що раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років, і мою дитину заберуть в армію», — заявив Паліса.

Реклама

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає , що якщо в Україні все ж ухвалять рішення про зниження мобілізаційного віку, то не одразу до 18 років. На його думку, більш ймовірним є часткове зниження вікового порогу — на 1-2 роки.

Водночас, за словами ексміністра, таке рішення не привітає жодна частина українського суспільства:

«Навряд чи це буде настільки драматичним. Я маю на увазі, що не бачу причин, чому мобілізаційний вік має впасти одразу до 18 років… Саме генерали повинні донести цей аргумент до політичного керівництва і до парламенту. І що найбільш важливо — до народу України. Тому що це буде надзвичайно болючим рішенням, яке не буде вітатися жодною частиною українського суспільства».

Зниження мобілізаційного віку в Україні: що каже Зеленський

Тема зниження мобілізаційного віку в Україні не нова — вона обговорюється вже понад рік на рівні влади, парламенту та міжнародних партнерів.

Реклама

2 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон , який знизив призовний вік із 27 до 25 років. Документ перебував на розгляді в Офісі президента близько 10 місяців.

Пропозиції знизити мобілізаційний вік до 18 років

6 серпня член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив , що міжнародні партнери України неодноразово піднімали питання можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років.

Пізніше радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко підтвердив , що США тиснуть на Київ із вимогою активніше залучати до мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років. За словами Лещенка, американська сторона наводила приклад війни у В’єтнамі, коли громадян США мобілізували вже з 19 років.

Міністр оборони Рустем Умєров визнав , що партнери дійсно «хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25 років». Водночас 19 листопада президент Зеленський чітко заявив, що Україна не планує знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

Реклама

Представник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив , що у разі ухвалення рішення про мобілізацію з 18 років Вашингтон гарантує повне забезпечення новобранців спорядженням.

На це Зеленський відповів , що Україна не повинна компенсувати нестачу обладнання за рахунок молодих солдатів, а має зосередитися на підготовці та забезпеченні вже наявних бригад.

«Якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця — 20 років цій особі чи 30? Жодної. Партнери звертають увагу на фізичні здібності військового, а ми звертаємо увагу на те, що в нас є «голі» бригади, які не укомплектовані, передусім, зброєю. Мені здається, що це не дуже справедливо… Безумовно, людей завжди недостатньо й командири цього теж хочуть (зниження мобілізаційного віку — ред.). Але дуже важливе укомплектування бригад», — сказав президент.

Наразі жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядають.

Реклама

Кого можуть мобілізувати до 25 років

Нагадаємо, в Україні під час дії воєнного стану мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Ті, кому ще не виповнилося 25, вважаються призовниками — вони стоять на обліку, але не можуть бути мобілізовані, адже призов на строкову службу в умовах війни призупинений.