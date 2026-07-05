Мобілізація по-новому в Україні: хто має право на відстрочку і бронювання, а хто може втратити їх в липні

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки або не заброньовані роботодавцем.

Водночас влітку 2026 року для частини заброньованих працівників можуть відбутися зміни. Причина — нові вимоги до приватних підприємств, які мають статус критично важливих. Якщо компанія не підтвердить відповідність оновленим критеріям, вона може втратити право бронювати своїх працівників.

Чому це може статися, як уникнути втрати бронювання, хто має право на відстрочку та чим вона відрізняється від бронювання — розповідає ТСН.ua.

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Як зараз отримати бронювання від мобілізації

Бронювання є одним із видів відстрочки від мобілізації. Його надають працівникам підприємств, установ та організацій, діяльність яких має важливе значення для оборони країни або функціонування економіки. Поки бронювання чинне, військовозобов’язаного не можуть мобілізувати.

Самостійно оформити бронювання неможливо. Це робить роботодавець, якщо підприємство має відповідне право. Для державних установ і підприємств оборонної сфери діють окремі правила, тоді як приватний бізнес повинен отримати статус критично важливого підприємства.

З 2026 року для приватного сектору запроваджено жорсткіші вимоги. Зокрема, 30 травня Кабінет Міністрів ухвалив постанову №692, яка змінила порядок підтвердження статусу критично важливих підприємств.

Попередні рішення щодо критичності залишаються чинними лише протягом перехідного періоду — орієнтовно до 1 вересня 2026 року. До цього часу компанії мають повторно підтвердити відповідність новим критеріям. Якщо цього не зробити, підприємство втратить можливість оформлювати бронювання для своїх працівників.

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Підтвердження статусу не відбувається автоматично — бізнес повинен самостійно подати необхідні документи. При цьому вже оформлені бронювання залишаються чинними, поки триває перевірка. Для державних, комунальних установ та силових структур ці нововведення не застосовуються.

Таким чином, зараз система працює у перехідному режимі: чинні бронювання зберігаються, а підприємства поступово проходять повторну перевірку.

Які працівники можуть отримати бронювання

Право на бронювання залежить насамперед не від професії, а від місця роботи.

Найчастіше бронюють працівників:

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органів державної влади та місцевого самоврядування

міжнародних гуманітарних організацій

підприємств оборонної промисловості

об’єктів критичної інфраструктури — енергетики, водопостачання, зв’язку, аварійних служб

ІТ-компаній та сфери кібербезпеки

медичних закладів

залізниці, метро та логістичних підприємств

агропромислового комплексу

Окремі правила встановлено для резидентів «Дія.City». Сам статус резидента не дає автоматичного права на бронювання. Компанія повинна також відповідати іншим вимогам: не мати податкових боргів, своєчасно подавати звітність, виконувати вимоги щодо середньої зарплати, а також відповідати критеріям щодо структури доходів і чисельності працівників.

Для стартапів додатково враховується наявність інвестицій, грантів або достатнього рівня доходу.

Нові вимоги до зарплати: хто ризикує втратити бронювання

Основні зміни стосуються саме приватних підприємств зі статусом критично важливих.

Тепер середня зарплата на підприємстві повинна бути не меншою за три мінімальні зарплати.

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У 2026 році це:

25 941 грн — для більшості підприємств

21 618 грн — для компаній, що працюють у прифронтових регіонах

На державні та комунальні установи ця вимога не поширюється.

Якщо під час перевірки виявиться, що підприємство не відповідає встановленому рівню оплати праці, воно може втратити статус критично важливого. Відповідно, зникне і право оформлювати бронювання працівників.

Також продовжує діяти обмеження щодо кількості заброньованих. Як правило, забронювати можна до 50% військовозобов’язаних працівників. Водночас для підприємств оборонної сфери, енергетики та компаній, що працюють на прифронтових територіях, цей показник може сягати 100%.

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Якщо автоматична перевірка реєстрів покаже перевищення встановленої квоти, керівник повинен протягом десяти робочих днів скоротити кількість заброньованих через портал «Дія».

Крім того, один працівник може мати бронювання лише за основним місцем роботи. Одночасно користуватися кількома бронюваннями закон не дозволяє.

Скільки оформлюється бронювання

Оформленням займається виключно роботодавець. Сам працівник заяв не подає.

Керівник підприємства надсилає список військовозобов’язаних через портал «Дія» з використанням електронного підпису. Від працівника потрібні лише актуальний військово-обліковий документ і коректні дані в реєстрі «Оберіг».

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Як правило:

через «Дію» рішення ухвалюють протягом 1–3 днів

через Міністерство економіки — до п’яти робочих днів

за загальною процедурою оформлення може тривати кілька тижнів

Залежно від категорії працівників бронювання діє шість або дванадцять місяців, а в окремих випадках — до завершення мобілізації. Після завершення строку його потрібно оформлювати повторно. Якщо нове бронювання ще не оформлено, людина вважається незаброньованою.

Чи можна отримати бронювання, якщо людина перебуває у розшуку ТЦК

Так, але спочатку необхідно усунути порушення військового обліку.

Як правило, для цього надається до 45 днів. За цей час потрібно оновити військово-облікові дані, знятися з розшуку та, якщо необхідно, сплатити штраф. Лише після цього можна оформлювати бронювання на загальних підставах.

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Чому можуть відмовити у бронюванні

Причини можуть стосуватися як самого працівника, так і роботодавця.

З боку працівника:

неофіційне працевлаштування або робота як ФОП

виключення з військового обліку

наявність іншої відстрочки

неактуальні дані в державних реєстрах

З боку підприємства:

компанія не відповідає критеріям критично важливого підприємства

не підтвердила статус після ухвалення постанови №692

має податкові борги

перевищила допустиму кількість заброньованих працівників

Поки триває перехідний період, вже оформлені бронювання залишаються чинними. Проте компаніям варто завчасно перевірити відповідність новим вимогам щодо зарплат, квот і документів.

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Як перевірити, чи є бронювання

Найзручніше це зробити у застосунку «Резерв+». Там відображається статус «Заброньовано», назва роботодавця та строк дії бронювання.

Також інформацію можна перевірити через «Дію», у ТЦК або у відділі кадрів підприємства.

За потреби працівник може отримати паперову довідку від роботодавця або ТЦК. Її рекомендують зберігати разом із військово-обліковим документом.

Чим відрізняються бронювання та відстрочка

Попри те, що обидва механізми фактично дозволяють тимчасово не бути мобілізованим, юридично вони суттєво відрізняються.

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Відстрочка надається через особисті обставини людини, тоді як бронювання пов’язане з її роботою на підприємстві, яке має важливе значення для держави.

Хто має право на відстрочку

Підстави для відстрочки визначені статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Серед них:

утримання трьох і більше дітей

окремі сімейні обставини

стан здоров’я

навчання за денною формою

інші випадки, передбачені законом

На відміну від бронювання, оформлення відстрочки ініціює сам військовозобов’язаний.

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Подати заяву можна через застосунок «Резерв+» (для доступних категорій) або у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПп).

На який строк надається відстрочка

Відстрочка діє доти, доки існують підстави для її отримання.

Понад 90% відстрочок зараз продовжуються автоматично — без подання нових заяв чи довідок. Система самостійно перевіряє інформацію через державні реєстри та оновлює дані в електронному документі.

Наразі автоматичне підтвердження працює для 22 категорій відстрочок.

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Якщо ж необхідно оновити інформацію особисто, заяву на продовження потрібно подавати через ЦНАП. Територіальні центри комплектування більше не приймають такі заяви від громадян.

Основні відмінності між бронюванням та відстрочкою

У Міністерстві оборони пояснюють, що відстрочка є особистим правом громадянина, яке виникає через його сімейні, соціальні чи інші життєві обставини. Саме військовозобов’язаний повинен подбати про її оформлення.

Бронювання, своєю чергою, є механізмом збереження працівників стратегічно важливих підприємств. Воно залежить не від особистих підстав людини, а від статусу роботодавця та посади працівника. Ініціювати його може лише підприємство.

Обидва механізми діють паралельно та покликані забезпечити баланс між потребами Сил оборони України та безперервною роботою критично важливих галузей економіки.

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