Мобілізація по-новому в Україні: хто має право на відстрочку і з якими хворобами не призивають

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призову підлягають усі військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, крім тих, хто має підстави для відстрочки або звільнення від служби.

У цьому матеріалі ТСН.ua розповідає, хто має право на відстрочку, до якого віку мобілізують, з якими хворобами не призивають, а кого навпаки — мобілізують у першу чергу.

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Відстрочка від мобілізації — це тимчасове звільнення від призову на військову службу. Вона не означає повне звільнення від мобілізації назавжди, а лише дає право перенести виконання військового обов’язку на певний період. Підстави для відстрочки чітко визначені законом.

Реклама

Закон передбачає кілька основних категорій громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Відстрочка за сімейними обставинами

Право на відстрочку мають військовозобов’язані, які:

утримують трьох і більше дітей віком до 18 років та не мають боргів зі сплати аліментів;

самостійно виховують неповнолітню дитину;

виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину, яка потребує тривалого лікування;

мають на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

є опікунами чи усиновлювачами дітей-сиріт;

доглядають за родичами з інвалідністю I–II групи за відсутності інших працездатних утримувачів;

мають неповнолітню дитину, якщо чоловік або дружина вже проходять військову службу;

втратили близького родича, який загинув або зник безвісти під час захисту України.

Також право на відстрочку мають одинокі матері або батьки, опікуни та піклувальники.

Відстрочка за станом здоров’я

Люди з інвалідністю I, II або III групи мають право на відстрочку або звільнення від мобілізації залежно від висновку медико-соціальної експертної комісії.

Реклама

Як пояснила ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, закон не розділяє право на відстрочку залежно від групи інвалідності. Сам факт встановленої інвалідності вже є підставою для звільнення від призову під час мобілізації.

Водночас люди з інвалідністю можуть добровільно вступити на військову службу за контрактом.

З якими хворобами не мобілізують

В Україні існує перелік захворювань і станів, за яких людину можуть визнати непридатною до військової служби. При цьому важливе значення має не лише сам діагноз, а й тяжкість перебігу хвороби та загальний стан здоров’я.

Для визначення придатності військовозобов’язані проходять військово-лікарську комісію (ВЛК). Саме вона ухвалює рішення, чи може людина проходити службу.

Реклама

Повний перелік захворювань, які можуть бути підставою для звільнення від мобілізації, міститься у додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Раніше ми також давали повний перелік хвороб, які звільняють від мобілізації в Україні.

Відстрочка для студентів і педагогів

Право на відстрочку мають:

студенти професійних, фахових передвищих і вищих навчальних закладів, якщо вони здобувають новий рівень освіти;

докторанти та особи, які навчаються в інтернатурі;

педагоги коледжів, профтехів і шкіл, якщо працюють за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Для частини студентів профтехучилищ і деяких коледжів від 2025 року діють додаткові вікові обмеження та уточнені умови отримання відстрочки.

Реклама

Хто має відстрочку через роботу

Відстрочку можуть отримати працівники:

органів державної влади та місцевого самоврядування;

критично важливих підприємств;

підприємств оборонної сфери, енергетики, медицини, зв’язку та інших сфер життєзабезпечення.

Таке бронювання оформлює роботодавець. Воно має обмежений строк дії та надається в межах встановлених квот.

Водночас більшість держслужбовців і працівників силових структур мобілізуються на загальних умовах, якщо не мають бронювання або інших законних підстав для відстрочки.

Хто ще може отримати відстрочку

Окремі категорії громадян також мають право на відстрочку. Серед них:

Реклама

цивільні, які перебували в полоні через збройну агресію РФ;

окремі спеціалісти у сфері кібербезпеки, оборонної промисловості та критичної інфраструктури;

родичі загиблих військовослужбовців;

люди, звільнені з полону.

До якого віку можуть мобілізувати

Загальний граничний вік мобілізації для більшості військовозобов’язаних — 60 років. Це означає, що чоловіка можуть мобілізувати навіть у 59 років, якщо він придатний до служби та не має права на відстрочку.

Для вищого офіцерського складу граничний вік служби становить 65 років.

Чи мобілізують чоловіків після 50 років

Окремих правил для чоловіків старше 50 років закон не передбачає.

Як пояснювала ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, такі чоловіки підлягають мобілізації на загальних підставах — за умови придатності до служби та відсутності відстрочки.

Реклама

На практиці людей старшого віку мобілізують рідше. Їх частіше залучають до роботи у підрозділах забезпечення — водіями, механіками або до логістики.

Втім, якщо людина має бойовий досвід або дефіцитну спеціальність, наприклад медика чи інженера, її можуть мобілізувати незалежно від віку.

Кого мобілізують у першу чергу

Плани мобілізації визначає Генеральний штаб ЗСУ. Територіальні центри комплектування отримують окремі завдання щодо кількості людей та спеціальностей, які необхідно залучити.

Такі документи не публікуються у відкритому доступі. За словами Марина Бекало, мобілізаційні розпорядження є службовою інформацією.

Реклама

На практиці першочергово мобілізують:

людей із бойовим досвідом;

військовозобов’язаних із дефіцитними спеціальностями;

придатних до служби за станом здоров’я;

тих, хто не має відстрочки або бронювання.

Хто не підлягає мобілізації

Отже, не підлягають мобілізації:

люди з інвалідністю;

особи, які мають законну відстрочку;

громадяни з оформленим бронюванням.

Водночас усі документи мають бути належно оформлені. Якщо людина, наприклад, має інвалідність, але не оформила відстрочку офіційно, можуть виникнути проблеми під час мобілізаційних заходів.

Новини партнерів