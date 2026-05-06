- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 769
- Час на прочитання
- 4 хв
Мобілізація по-новому в Україні: хто має право на відстрочку та кому її не продовжать у травні
Хто може отримати відстрочку, як її оформити і продовжити через застосунок “Резерв+”, а також що робити, якщо вона не подовжилася автоматично.
В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призову підлягають усі військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років — за винятком тих, хто має законне право на відстрочку.
У цьому матеріалі ТСН.ua розповідаємо, хто може отримати відстрочку, як її оформити і продовжити через застосунок «Резерв+», а також що робити, якщо вона не подовжилася автоматично.
Хто має право на відстрочку
Відстрочка від призову — це тимчасове звільнення від служби, яке надається у визначених законом випадках. Вона не скасовує мобілізацію назавжди, а лише відкладає її.
Відстрочка за сімейними обставинами
Право на відстрочку мають військовозобов’язані, які:
утримують трьох і більше дітей до 18 років і не мають заборгованості зі сплати аліментів;
самостійно виховують неповнолітню дитину (якщо другий з батьків помер, зник безвісти, позбавлений прав або відбуває покарання);
виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину;
утримують повнолітню дитину з інвалідністю I–II групи;
є усиновлювачами або опікунами дітей-сиріт;
доглядають за близькими родичами з інвалідністю I–II групи (за відсутності інших утримувачів);
мають неповнолітню дитину, якщо їхній чоловік або дружина вже служить;
втратили близького родича, який загинув або зник безвісти під час захисту України з 2014 року.
Відстрочка за станом здоров’я
Відстрочка надається:
людям з інвалідністю (I–III групи) — залежно від висновку МСЕК;
тимчасово непридатним до служби — до 12 місяців за рішенням ВЛК із подальшим повторним оглядом.
Відстрочка за навчанням і науковою діяльністю
Право на відстрочку мають:
студенти, які здобувають освіту вищого рівня вперше;
докторанти та інтерни;
педагоги за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.
Відстрочка за професією або посадою
Відстрочка або звільнення від призову передбачені для окремих категорій, зокрема:
керівників органів влади та їхніх заступників;
народних депутатів, суддів, омбудсмена;
частини дипломатів;
окремих військових і держслужбовців, які забезпечують роботу державних органів.
Водночас більшість держслужбовців мобілізується на загальних підставах, якщо не має бронювання.
Відстрочка через бронювання
Відстрочка надається працівникам органів влади та місцевого самоврядування, а також критично важливих підприємств — оборона, енергетика, медицина тощо.
Бронювання оформлює роботодавець і воно має обмежений строк.
Інші підстави для відстрочки
Серед додаткових категорій, які мають право на бронювання — цивільні, які перебували в полоні і фахівці з кібербезпеки та оборонної сфери.
Варто пам’ятати, що жодна відстрочка не надається автоматично без заяви та документів.
Як отримати відстрочку від мобілізації
Щоб оформити відстрочку онлайн — у «Резерв+»:
Оновіть військово-облікові дані.
Оберіть розділ «Подати запит на відстрочку».
Завантажте документи.
Після перевірки отримаєте електронну довідку з QR-кодом.
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) з 2025 року більше не приймають заяви на відстрочку.
Якщо підстава для відстрочки не цифровізована або у вас немає смартфона, отримати відстрочку офлайн можна через ЦНАП. Для цього:
Зверніться до будь-якого ЦНАП;
Подайте усі необхідні документи: паспорт, довідку про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційний код) і оригінали/засвідчені копії документів з підтвердженням підстави;
Адміністратор передасть їх до ТЦК СП.
Рішення й довідку можна буде отримати в ЦНАП або в електронному вигляді.
Якщо відстрочка пов’язана зі станом здоров’я, необхідно обов’язково пройти ВЛК або МСЕК — їхній висновок є підставою для відстрочки.
Коли подавати документи на відстрочку
Подати заяву на відстрочку можна у будь-який момент. Але важливо зробити це до моменту відправлення на службу.
Якщо отримали повістку на ВЛК чи уточнення даних — краще відразу подавати документи на відстрочку.
Як отримати відстрочку швидше
Щоб отримати відстрочку швидше, деякі військовозобов’язані подають відстрочку одночасно і через ЦНАП, і через «Резерв+».
У Міноборони пояснюють, що технічно це можливо, але не рекомендується. Запит у «Резерв+» опрацьовується до 48 годин, а через ЦНАП — до 14 днів. Якщо ви вже отримали відстрочку через «Резерв+», запит у ЦНАП буде закритий, адже відстрочка вже оформлена.
Які відстрочки продовжуються автоматично
Більшість відстрочок продовжується автоматично. Зокрема, автопродовження можливе, якщо дані є в державних реєстрах і підстава для відстрочки не змінюється. Це стосується:
людей з інвалідністю;
тимчасово непридатних;
батьків дітей з інвалідністю;
багатодітних батьків;
студентів і педагогів;
родичів загиблих військових;
звільнених із полону.
У разі продовження користувач отримує сповіщення в «Резерв+».
Як перевірити, чи подовжено відстрчоку
Якщо відстрочку подовжено, у застосунку з’явиться сповіщення, а у документі буде нова дата дії.
Кому відстрочку можуть не продовжити
Найчастіша причина — проблеми з даними в реєстрах. Наприклад, не актуальні ПІБ або дата народження, відсутність інформації про інвалідність, непідтверджені родинні зв’язки або відсутність даних про догляд.
Якщо система не знаходить підтвердження підстави, відстрочка не продовжується автоматично. У такому разі необхідно перевірити дані, звернутися до соцзахисту або Пенсійного фонду або подати документи через ЦНАП.
Що робити, якщо у вас є відстрочка, але з’явилось повідомлення «розшук ТЦК»
Це повідомлення означає, що ТЦК та СП зафіксувало порушення військового обліку і передало запит до Національної поліції, щоб доставити вас для складання протоколу.
Відстрочка не скасовує відповідальності за порушення обліку. Якщо ви не згодні з таким повідомленням, зверніться до свого ТЦК та СП. щоб з’ясувати причину.