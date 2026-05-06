Мобілізація по-новому в Україні: хто має право на відстрочку та кому її не продовжать у травні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призову підлягають усі військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років — за винятком тих, хто має законне право на відстрочку.

У цьому матеріалі ТСН.ua розповідаємо, хто може отримати відстрочку, як її оформити і продовжити через застосунок «Резерв+», а також що робити, якщо вона не подовжилася автоматично.

Хто має право на відстрочку

Відстрочка від призову — це тимчасове звільнення від служби, яке надається у визначених законом випадках. Вона не скасовує мобілізацію назавжди, а лише відкладає її.

Реклама

Відстрочка за сімейними обставинами

Право на відстрочку мають військовозобов’язані, які:

утримують трьох і більше дітей до 18 років і не мають заборгованості зі сплати аліментів;

самостійно виховують неповнолітню дитину (якщо другий з батьків помер, зник безвісти, позбавлений прав або відбуває покарання);

виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I–II групи;

є усиновлювачами або опікунами дітей-сиріт;

доглядають за близькими родичами з інвалідністю I–II групи (за відсутності інших утримувачів);

мають неповнолітню дитину, якщо їхній чоловік або дружина вже служить;

втратили близького родича, який загинув або зник безвісти під час захисту України з 2014 року.

Відстрочка за станом здоров’я

Відстрочка надається:

людям з інвалідністю (I–III групи) — залежно від висновку МСЕК;

тимчасово непридатним до служби — до 12 місяців за рішенням ВЛК із подальшим повторним оглядом.

Відстрочка за навчанням і науковою діяльністю

Право на відстрочку мають:

студенти, які здобувають освіту вищого рівня вперше;

докторанти та інтерни;

педагоги за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Відстрочка за професією або посадою

Відстрочка або звільнення від призову передбачені для окремих категорій, зокрема:

Реклама

керівників органів влади та їхніх заступників;

народних депутатів, суддів, омбудсмена;

частини дипломатів;

окремих військових і держслужбовців, які забезпечують роботу державних органів.

Водночас більшість держслужбовців мобілізується на загальних підставах, якщо не має бронювання.

Відстрочка через бронювання

Відстрочка надається працівникам органів влади та місцевого самоврядування, а також критично важливих підприємств — оборона, енергетика, медицина тощо.

Бронювання оформлює роботодавець і воно має обмежений строк.

Інші підстави для відстрочки

Серед додаткових категорій, які мають право на бронювання — цивільні, які перебували в полоні і фахівці з кібербезпеки та оборонної сфери.

Реклама

Варто пам’ятати, що жодна відстрочка не надається автоматично без заяви та документів.

Як отримати відстрочку від мобілізації

Щоб оформити відстрочку онлайн — у «Резерв+»:

Оновіть військово-облікові дані.

Оберіть розділ «Подати запит на відстрочку».

Завантажте документи.

Після перевірки отримаєте електронну довідку з QR-кодом.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) з 2025 року більше не приймають заяви на відстрочку.

Якщо підстава для відстрочки не цифровізована або у вас немає смартфона, отримати відстрочку офлайн можна через ЦНАП. Для цього:

Реклама

Зверніться до будь-якого ЦНАП;

Подайте усі необхідні документи: паспорт, довідку про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційний код) і оригінали/засвідчені копії документів з підтвердженням підстави;

Адміністратор передасть їх до ТЦК СП.

Рішення й довідку можна буде отримати в ЦНАП або в електронному вигляді.

Якщо відстрочка пов’язана зі станом здоров’я, необхідно обов’язково пройти ВЛК або МСЕК — їхній висновок є підставою для відстрочки.

Коли подавати документи на відстрочку

Подати заяву на відстрочку можна у будь-який момент. Але важливо зробити це до моменту відправлення на службу.

Якщо отримали повістку на ВЛК чи уточнення даних — краще відразу подавати документи на відстрочку.

Реклама

Як отримати відстрочку швидше

Щоб отримати відстрочку швидше, деякі військовозобов’язані подають відстрочку одночасно і через ЦНАП, і через «Резерв+».

У Міноборони пояснюють, що технічно це можливо, але не рекомендується. Запит у «Резерв+» опрацьовується до 48 годин, а через ЦНАП — до 14 днів. Якщо ви вже отримали відстрочку через «Резерв+», запит у ЦНАП буде закритий, адже відстрочка вже оформлена.

Які відстрочки продовжуються автоматично

Більшість відстрочок продовжується автоматично. Зокрема, автопродовження можливе, якщо дані є в державних реєстрах і підстава для відстрочки не змінюється. Це стосується:

людей з інвалідністю;

тимчасово непридатних;

батьків дітей з інвалідністю;

багатодітних батьків;

студентів і педагогів;

родичів загиблих військових;

звільнених із полону.

У разі продовження користувач отримує сповіщення в «Резерв+».

Реклама

Як перевірити, чи подовжено відстрчоку

Якщо відстрочку подовжено, у застосунку з’явиться сповіщення, а у документі буде нова дата дії.

Кому відстрочку можуть не продовжити

Найчастіша причина — проблеми з даними в реєстрах. Наприклад, не актуальні ПІБ або дата народження, відсутність інформації про інвалідність, непідтверджені родинні зв’язки або відсутність даних про догляд.

Якщо система не знаходить підтвердження підстави, відстрочка не продовжується автоматично. У такому разі необхідно перевірити дані, звернутися до соцзахисту або Пенсійного фонду або подати документи через ЦНАП.

Що робити, якщо у вас є відстрочка, але з’явилось повідомлення «розшук ТЦК»

Це повідомлення означає, що ТЦК та СП зафіксувало порушення військового обліку і передало запит до Національної поліції, щоб доставити вас для складання протоколу.

Реклама

Відстрочка не скасовує відповідальності за порушення обліку. Якщо ви не згодні з таким повідомленням, зверніться до свого ТЦК та СП. щоб з’ясувати причину.

Новини партнерів