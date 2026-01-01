Мобілізація по-новому в Україні: хто втратить бронювання у 2026 році

Мобілізація в Україні / © ТСН

З 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Підприємства зможуть залишати співробітників на робочих місцях лише за умови, що їх офіційна заробітна плата відповідатиме підвищеним вимогам.

Так, сьогодні для бронювання необхідно виплачувати мінімум 20 тисяч гривень, однак із 2026 року поріг зросте до 21,6 тисяч гривень на місяць.

Це пов’язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати, яка згідно з держбюджетом на наступний рік становитиме 8647 гривень. За формулою, закріпленою у правилах бронювання (мінімальна зарплата × коефіцієнт 2,5), підприємства мають забезпечити виплати на рівні не менше 21 617 гривень.

За словами адвокатки Марини Бекало у коментарі сайту ТСН.ua, ці вимоги стосуються працівників критично важливих підприємств, адже саме вони можуть претендувати на бронювання у період мобілізації та воєнного стану.

Якщо компанія не забезпечить встановлений рівень оплати праці, вона автоматично втратить право на бронювання, а її військовозобов’язані працівники — відстрочку від мобілізації.