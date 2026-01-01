ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Мобілізація по-новому в Україні: хто втратить бронювання у 2026 році

Якщо компанія не зробить дещо, вона автоматично втратить право на бронювання, а її військовозобов’язані працівники — відстрочку від мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

З 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Підприємства зможуть залишати співробітників на робочих місцях лише за умови, що їх офіційна заробітна плата відповідатиме підвищеним вимогам.

Так, сьогодні для бронювання необхідно виплачувати мінімум 20 тисяч гривень, однак із 2026 року поріг зросте до 21,6 тисяч гривень на місяць.

Це пов’язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати, яка згідно з держбюджетом на наступний рік становитиме 8647 гривень. За формулою, закріпленою у правилах бронювання (мінімальна зарплата × коефіцієнт 2,5), підприємства мають забезпечити виплати на рівні не менше 21 617 гривень.

За словами адвокатки Марини Бекало у коментарі сайту ТСН.ua, ці вимоги стосуються працівників критично важливих підприємств, адже саме вони можуть претендувати на бронювання у період мобілізації та воєнного стану.

Якщо компанія не забезпечить встановлений рівень оплати праці, вона автоматично втратить право на бронювання, а її військовозобов’язані працівники — відстрочку від мобілізації.

Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie