Мобілізація в Україні / © ТСН

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Воєнний стан в Україні наразі подовжено до 2 серпня 2026 року, а загальна мобілізація триває. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, за винятком тих, хто має належно оформлену відстрочку або бронювання.

Водночас правила мобілізації постійно змінюються, а разом із ними виникає чимало запитань у військовозобов’язаних. ТСН.ua зібрав відповіді на найактуальніші питання.

Кого зі студентів можуть відрахувати через мобілізацію

В Україні посилили перевірки студентів, які користуються правом на відстрочку від мобілізації. Про це повідомив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак. За його словами, лише торік за результатами перевірок із навчальних закладів відрахували майже 30 тисяч студентів.

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Причиною перевірок стало різке зростання кількості чоловіків віком понад 25 років, які вступили до коледжів, університетів, аспірантури та докторантури після початку повномасштабної війни. Якщо до 2022 року таких студентів у середньому було близько 30 тисяч, то станом на 1 травня цього року їхня кількість зросла до 230 тисяч.

За словами Гурака, під час перевірок фіксують порушення при зарахуванні, проблеми з організацією навчального процесу, а також випадки систематичного невідвідування занять. Саме відсутність на навчанні або нескладання сесії можуть стати законними підставами для відрахування.

Цьогоріч перевірки також тривають, однак точну кількість відрахованих поки не називають. За словами посадовця, остаточна статистика стане зрозумілою після завершення літньої сесії.

Водночас у Держслужбі якості освіти наголошують, що не всі чоловіки старші за 25 років вступають до навчальних закладів, щоб уникнути мобілізації. Завдання перевірок — встановити, чи справді людина навчається, відвідує заняття та законно отримала статус студента.

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Кого можуть мобілізувати з відстрочкою

Навіть наявність законної відстрочки не завжди гарантує, що людину не мобілізують помилково. Військовий омбудсман Ольга Решетилова повідомила, що близько 7% мобілізованих фактично мали право на відстрочку, однак під час мобілізаційних заходів її не врахували.

За її словами, найчастіше проблеми виникають через неякісне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або неврахування документів, які підтверджують право на відстрочку.

Найбільше порушень, за словами омбудсмана, стосується трьох категорій:

чоловіків, які виховують трьох і більше дітей

осіб, які доглядають близьких родичів

а також тих, чиї близькі загинули на війні або перебувають у полоні

Решетилова наголосила, що людина, яку мобілізували всупереч законному праву на відстрочку, зрештою все одно не служитиме — її або звільнять, або вона залишить службу самовільно. За її словами, у такому разі держава витрачає значні ресурси на забезпечення, лікування й навчання людини, яку не мали мобілізувати.

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Кому ТЦК може скасувати бронювання

Територіальні центри комплектування (ТЦК СП) не можуть самостійно скасувати бронювання працівників, якщо воно оформлене відповідно до чинного законодавства.

Бронювання регулюється законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також урядовим порядком, затвердженим постановою Кабінету міністрів №76. Відстрочка, отримана через бронювання, пов’язана не з конкретним ТЦК, а з людиною та її місцем роботи на критично важливому підприємстві.

Скасувати бронювання можуть лише у визначених законом випадках. Наприклад, якщо закінчився строк дії броні, підприємство втратило статус критично важливого, працівник звільнився, припинився трудовий договір або є відповідне обґрунтоване подання керівництва.

Тобто ТЦК не має права «зняти бронь» лише на власний розсуд або за результатами перевірки. Виняток становлять окремі випадки бронювання, оформленого за постановою Кабміну №45.

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Водночас в Україні трапляються випадки, коли ТЦК ігнорують бронювання та мобілізують чоловіків.

Так, нещодавно заброньований працівник оборонного підприємства у Дніпрі виграв суд проти ТЦК через незаконну мобілізацію — його відстрочку просто проігнорували. Суд визнав протиправним та скасував наказ ТЦК про призов на військову службу під час мобілізації.

В якій області найменше мобілізують

Найнижчі показники виконання плану мобілізації нині фіксують у Чернівецькій області. За словами т.в.о. начальника Чернівецького обласного ТЦК та СП Романа Дядюри, минулого місяця область виконала мобілізаційний план менш ніж на 30%.

Про це посадовець заявив під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Він пояснив, що в різних регіонах планові показники відрізняються: у прифронтових областях вони можуть бути нижчими через близькість до бойових дій.

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За словами Дядюри, Генеральний штаб визначає мобілізаційні завдання окремо для кожної області та району. Він також припустив, що невиконання планів може впливати на кадрові рішення щодо керівництва ТЦК.

Хто тепер може оформити відстрочку онлайн

Міністерство оборони розширило можливості застосунку «Резерв+». Відтепер оформити відстрочку дистанційно можуть не лише педагогічні та науково-педагогічні працівники, а й наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ.

Новою послугою також можуть скористатися працівники Президії Національної академії наук України, галузевих академій наук та їхніх апаратів.

Щоб оформити відстрочку автоматично, у Єдиній державній електронній базі з питань освіти мають бути актуальні дані про працівника. Система перевіряє місце роботи, навантаження не менше ніж на 0,75 ставки, відповідність посади та право на відстрочку.

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Подати заявку можна без відвідування ТЦК — достатньо авторизуватися в «Резерв+», обрати категорію «Працівники вищої та профосвіти, науковці» та надіслати запит.

Якщо виникають проблеми, у Міноборони радять перевірити актуальність даних через кадрову службу навчального закладу.

У Раді готують альтернативу примусовій мобілізації: що відомо

В Україні можуть запровадити альтернативну службу під час воєнного стану для людей, які через релігійні переконання не можуть користуватися зброєю.

Про підготовку законопроєкту повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. За його словами, нинішнє законодавство про альтернативну службу створювали ще в 1990-х роках, тому воно не відповідає сучасним умовам війни.

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Йдеться про громадян, які готові виконувати обов’язки перед державою, однак не можуть проходити військову службу зі зброєю. Серед них — представники різних релігійних громад, зокрема Свідки Єгови.

Попередньо передбачається створення спеціальної комісії, яка оцінюватиме обґрунтованість переконань людини. До її складу можуть увійти психологи, релігієзнавці, представники влади та релігійних організацій.

Також обговорюється можливість переведення окремих військовослужбовців на альтернативну службу після індивідуального розгляду кожного випадку.

Документ ще перебуває на стадії розробки. Попереду ще погодження, громадські обговорення та доопрацювання, які займуть невизначенний час. Водночас Єленський передбачає, що закон буде важко ухвалюватися.

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Він також повідомив, що наразі право на бронювання в Україні вже отримали близько 6,5 тисячі священнослужителів.

Нагадаємо, влітку деякі заброньовані можуть втратити відстрочку. Читайте, що робити, щоб цього уникнути.

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